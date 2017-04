Découvrez point par point les programmes des candidats au second tour.





Emmanuel Macron

Voici en quelques points les lignes de force du programme d'Emmanuel Macron, candidat d'En Marche! qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle française.

EUROPE: Emmanuel Macron est le seul candidat ouvertement proeuropéen de cette campagne. L'Europe est "au coeur de notre projet" martèle Macron, pour qui l'axe Paris-Berlin constitue le moteur de l'Union. Il propose la création d'un Fonds européen de défense afin de financer des équipements militaires communs. Il veut également mettre sur pied un budget de la zone euro, qui disposerait de son Parlement, de son ministre de l'Economie et des Finances.

INSTITUTIONS: Emmanuel Macron veut instaurer une dose de proportionnelle dans le système électoral, actuellement scrutin majoritaire, afin de "mieux représenter le pluralisme de notre vie politique". Il s'agit d'une des conditions de l'alliance scellée avec François Bayrou. S'il est élu président, il entend également rendre compte de ses engagement une fois par an devant l'Assemblée nationale. Il estime par ailleurs que les ministres doivent être plus auditionnés par les commissions parlementaires.

FISCALITE: L'ancien ministre de l'Economie prévoit de faire baisser l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% et de concentrer l'impôt sur la fortune sur le patrimoine immobilier, en excluant le patrimoine financier. Il propose l'exonération de la taxe habitation pour 80% des ménages français. Une des mesures phares annoncées en matière économique est le lancement d'un plan d'investissement de 50 milliards d'euros, dont 15 milliards pour la formation et 15 milliards pour la transition écologique.

SECURITE SOCIALE: Le candidat veut harmoniser les régimes de retraite afin de "mettre fin aux inégalités entre fonctionnaires et salariés du privé". Il ne veut pas modifier l'âge de départ à la retraite. Il entend également réformer l'assurance chômage pour la simplifier.

EMPLOI: M. Macron veut rétablir l'exonération de cotisations sociales pour les heures supplémentaires, mise en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy avant d'être abrogée par François Hollande.

EDUCATION: Emmanuel Macron veut créer 4.000 à 5.000 postes d'enseignants, malgré sa volonté de supprimer 120.000 places de fonctionnaires. Il souhaite également accorder plus d'autonomie aux communes pour organiser l'enseignement. Emmanuel Macron a expliqué vouloir limiter le nombre d'élèves à 12 dans les classes des deux premières années de l'enseignement primaire dans les zones défavorisées.

JUSTICE: Le candidat promet 10.000 postes de polices et de gendarmes en plus au cours du quinquennat. Il a affiché sa volonté de voir toute peine judiciaire prononcée exécutée et veut créer 15.000 nouvelles places en prison.

ENVIRONNEMENT: Emmanuel Macron ambitionne de doubler la capacité de la France en énergie éolienne et photovoltaïque. Il souhaite parallèlement diminuer la dépendance française au nucléaire, alors que l'Hexagone est le pays le plus nucléarisé au monde. Il s'oppose par ailleurs à l'exploitation du gaz de schiste.





Marine Le Pen

Voici résumé en quelques points le programme de Marine Le Pen, candidate du FN à l'élection présidentielle française.

EUROPE: La candidate de l'extrême droite souhaite sortir de l'Union européenne, de la zone euro et évidemment de l'espace Schengen. Elle entend retirer le drapeau européen des lieux publics, prônant par ailleurs une sortie de la France de l'OTAN et un rapprochement avec la Russie.

FISCALITE: Marine Le Pen est partisane d'un "patriotisme économique" passant par la création d'une taxe de 3% sur les importations dont le revenu sera attribué aux salariés touchant moins de 1.500 euros par mois. Elle souhaite également baisser de 10% l'impôt sur le revenu pour les trois premières tranches et baisser massive les charges pour les TPE et les PME. Elle prône en outre une baisse de 5% des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité ainsi que la nationalisation des sociétés d'autoroutes.

EMPLOI: Le programme de la candidate FN sur ce point prévoit entre autres l'abrogation de la Loi Travail et l'assouplissement de la loi sur les 35 heures.

SECURITE SOCIALE: Si elle est élue, Marine Le Pen établira un délai de carence pour les étrangers avant l'accès gratuit aux soins et à l'éducation. Elle promet également de lutter contre la "fraude sociale", d'augmenter l'allocation de solidarité des personnes âgées et l'allocation aux adultes handicapés, de ramener l'âge légal de la retraite à 60 ans, avec un seuil de 40 annuités de cotisations pour percevoir une pension complète.

ENVIRONNEMENT: La candidate du FN veut promouvoir le nucléaire comme source d'énergie tout en réduisant la part d'énergie fossiles dans la consommation française, en interdisant l'extraction du gaz de schiste et en assurant la promotion des voitures roulant à l'hydrogène.

SOCIETE et IMMIGRATION: Marine Le Pen entend ramener le solde migratoire à 10.000 personnes par an, supprimer le droit du sol et abroger l'aide médicale d'Etat allouée aux étrangers en situation illégale. Parallèlement, elle souhaite que 50% du temps soit consacré à l'apprentissage du français à l'école primaire. Le programme de l'extrême droite prévoit également un retour des contrôles aux frontières, le recrutement de 15.000 policiers et gendarmes et de 6.000 agents des douanes. Sont en outre avancés l'instauration d'une peine de prison à perpétuité incompressible pour les crimes les plus graves, la création de 40.000 postes de prison, l'expulsion automatiquement des délinquants étrangers et l'interdiction d'entrée sur le territoire des binationaux "liés à une filière djihadiste".





