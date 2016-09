11-Septembre: Hollande critique la réaction américaine à l'époque

International

Le président français François Hollande, dont le pays est confronté à des menaces djihadistes, a rendu hommage aux victimes du 11-Septembre, tout en estimant que la réponse américaine à l'époque, avec l'intervention en Irak, n'avait fait qu'élargir la menace terroriste. "Oui, ce jour-là, nous étions tous Américains", affirme M. Hollande dans un message paru dimanche sur Facebook. "Mais avions-nous suffisamment mesuré et compris que nous étions tous concernés et que nous étions désormais confrontés à un terrorisme d'une autre nature que ce que jusque-là le monde avait connu?", ajoute le président français.

"Les réponses que l'administration américaine a apportées à ces attaques planifiées de l'intérieur et exécutées de façon méthodique, loin d'éradiquer la menace, l'ont élargie à un plus vaste espace. Et notamment en Irak.", poursuit M. Hollande, en faisant allusion à l'intervention dans ce pays menée par les Etats-Unis qui a conduit à la chute de Saddam Hussein.

"Et, si la France, avec (le président français de l'époque) Jacques Chirac, a refusé légitimement de se joindre à l'intervention (en Irak), et l'a même condamnée, elle n'en a pas moins été victime des conséquences du chaos qu'elle a engendré", ajoute François Hollande, qui a été amené à décréter l'état d'urgence après les attentats de novembre 2015 à Paris (130 morts).

"Il est des dates et des actes dans l'histoire qui marquent un changement de monde autant qu'un changement de siècle", souligne le président français.

Ainsi, "le 11 septembre 2001, ce jour funeste où près de 3.000 personnes ont été tuées à New York, Washington et Shanksville, dans des attaques destinées par leur ampleur et par leurs cibles à jeter l'effroi sur l'Amérique".