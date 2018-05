A 15 ans, Maryam traîne un lourd passé. L’adolescente boulotte à la peau très blanche et aux yeux noirs vient d’être retournée à sa famille après un an de mariage. «C’est mieux ainsi», dit-elle d’une voix lasse en baissant le regard devant son frère aîné, 26 ans, qui hoche la tête. Le jeune «homme de la maison», selon son rôle désigné depuis la disparition de leur père, n’était pas d’accord avec ce mariage arrangé par sa mère et son oncle.

(...)