Dix-neuf touristes belges ont été évacués de leur hôtel à Marrakech après que celui-ci, l'établissement cinq étoiles 'Jardins De La Koutoubia', eut été touché par incendie, ont annoncé dimanche les tour-opérateurs TUI et Thomas Cook. L'incendie s'est déclaré dans l'un des restaurants de l'hôtel. Tous les résidents ont pu quitter l'établissement à temps et personne n'a été blessé. Thomas Cook avait 15 clients résidents dans l'hôtel lorsque l'incendie s'est déclaré, a indiqué un porte-parole du tour-opérateur. "Nos clients ont tous été évacués vers un autre hôtel et nos services sur place sont en contact avec eux pour chercher d'éventuelles solutions de rechange".

Il est encore trop tôt pour savoir si ces touristes devront terminer leur séjour au Maroc dans un autre hôtel.

TUI a pour sa part quatre clients séjournant aux 'Jardins De La Koutoubia'. Ils ont tous été évacués vers un autre hôtel à proximité. Six autres Belges devant encore arriver dimanche séjourneront également dans un autre hôtel.