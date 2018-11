Quelque 244.000 "gilets jaunes" protestent samedi dans toute la France contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat, au sein de 2.000 rassemblements parfois tendus qui ont entraîné des accidents faisant un mort et près de 100 blessés, dont 5 graves.

"Gilets jaunes, colère noire", "Jupiter, redescends sur terre, c'est la misère": les manifestants, qui arboraient parfois un message sur leur gilets, bloquaient des accès sur les autoroutes, des ronds-points ou organisaient des opérations de péage gratuit dans l'ensemble du pays. Les "gilets jaunes" n'ont pas réussi à bloquer la France, comme ils le voulaient, mais tout le territoire a été touché par leurs actions, ce qui marque un succès certain pour ce mouvement, parti des réseaux sociaux et organisé en dehors des partis politiques et des syndicats.

La situation était tendue samedi en fin d'après-midi dans le quartier du Palais de l'Elysée, à Paris, où des forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. "Environ 1.200 personnes sont actuellement regroupées dans le secteur de la Concorde, protégé par un dispositif de sécurité", a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Plusieurs centaines de manifestants ont navigué pendant plusieurs heures entre les Champs Elysées, la rue du Faubourg Saint-Honoré, où se trouve le Palais de l'Elysée, et les axes alentour. Le quartier a été quadrillé par les policiers dès samedi matin. Des manifestants avaient prévenu il y a plusieurs jours que leur objectif était de se rendre à l'Elysée. "Macron démission!", a hurlé la foule, à environ 100 mètres du palais présidentiel, selon une journaliste de l'AFP sur place. Certains ont allumé des fumigènes. Quelques magasins de luxe ont baissé leurs rideaux alors que les forces de l'ordre, protégées par leurs boucliers, ont tiré des gaz lacrymogènes.

Plus tôt samedi après-midi, les manifestants avaient réussi à partiellement bloquer la célèbre avenue. Certains, en descendant les Champs Elysées sous le regard des touristes, chantaient la Marseillaise quand d'autres hurlaient "paie ton ISF !". En bas des Champs Elysées, place de la Concorde, des manifestants avaient pris des barrières sur un chantier afin de mettre en place un barrage filtrant, n'hésitant pas à huer les automobilistes mécontents aux cris de "Rentre chez ta mère !".

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Dijon, où la situation était tendue en milieu d'après-midi. Entre 5.000 et 6.000 personnes étaient présentes, soit l'une des plus fortes mobilisations du pays. "Mais des motards sont partis vers le centre-ville alors qu'il était prévu que le rassemblement se dirige vers la rocade. Et la plupart des manifestants les ont suivis", expliquent à l'AFP les organisateurs. Résultat: les forces de l'ordre ont dû intervenir pour bloquer les manifestants "les plus virulents" et ont fait usage à deux reprises de gaz lacrymogènes, indique la préfecture à l'AFP. La manifestation s'étant scindée en plusieurs groupes, des "gilets jaunes" se sont retrouvés dans le centre-ville, autour de la gare - une quinzaine de personnes ont même investi les voies et bloqué brièvement le trafic - et sur le parking de l'immense centre commercial de La Toison d'Or, ajoute-t-elle. Au final, seule une minorité de manifestants a emprunté l'itinéraire déclaré aux autorités. "A la base, on voulait quelque chose de pacifique. Ca nous a échappé. On le regrette profondément", déclare à l'AFP Annie Gambon, une des quatre organisatrices de la manifestation officielle.

A Rennes, la circulation a été bloquée par des piétons sur la rocade. A Laval, environ 600 véhicules et 170 motos ont été mobilisés pour une opération escargot, selon la préfecture de la Mayenne.

Sur une vidéo, on peut apercevoir des "gilets jaunes" bloquer l'autoroute A2 à hauteur de Maubeuge.

1 mort, 47 blessés

Dans la matinée, plusieurs incidents graves ont eu lieu sur des points de blocage dans le pays: une manifestante a été tuée en Savoie et 47 personnes blessées dont trois gravement selon le ministre Christophe Castaner qui a également annoncé 24 interpellations et 17 gardes à vue.

Au Pont-de-Beauvoisin (Savoie), une conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand les manifestants se sont mis à taper sur sa voiture. Elle a foncé alors sur eux, percutant mortellement une femme de 63 ans, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Cette manifestation, comme de nombreuses autres organisées en France pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant, n'était pas déclarée.

Un automobiliste excédé sort une arme

En début d'après-midi, le préfet de l'Isère a appelé à "cesser les rassemblements". Il en a appelé à "la responsabilité de chacun pour éviter tout drame humain". Il y a eu dix interpellations dans ce département "en raison de comportements dangereux ou d'incivilités graves". Dans l'Hérault, à Bessan, un automobiliste excédé a sorti un pistolet puis a tiré en l'air à deux reprises. Aucun blessé n'est à déplorer et l'homme a été interpellé, selon la gendarmerie.

"C'est toute l'inquiétude que nous avions d'avoir des manifestations non organisées par des gens qui n'ont pas forcément l'habitude", a déclaré le ministre. "J'appelle à la prudence, la vigilance", a-t-il ajouté précisant toutefois que la plupart des manifestations étaient "bon enfant".

A Marseille, quelque 350 manifestants s'étaient rassemblés aux abords d'un rond-point à la sortie de la ville. Pierre, retraité, est venu les soutenir: "On demande de plus en plus de mobilité aux salariés. La voiture est un outil indispensable". "Je suis infirmière libérale, je travaille aujourd'hui mais je suis solidaire du mouvement", a renchéri une autre automobiliste qui en "a marre d'être taxée".

"Signe extérieur de pauvreté"

Une étude publiée samedi par L'Argus note que les départements où les automobilistes roulent le plus en véhicule diesel sont aussi ceux où résident le plus de ménages non imposés. Le diesel est devenu un "signe extérieur de pauvreté", en déduit la publication spécialisée.

L'exécutif n'a cessé de mettre en garde contre la récupération politique de ce mouvement de protestation qui se veut apolitique et asyndical. Mais plusieurs représentants politiques ont apporté leur soutien.

Laurent Wauquiez, le chef de LR, a participé à une manifestation au Puy-en-Velay: il a appelé Macron à comprendre et "corriger ses erreurs". "Ce qui se passe est injuste", a-t-il déclaré.

Des élus du Rassemblement national étaient également présents aux côtés des "gilets jaunes", mais pas Marine Le Pen.

"Je souhaite que cette mobilisation permette une prise de conscience et que le gouvernement entende ce que les Français ont à lui dire", a déclaré sur franceinfo Olivier Faure, premier secrétaire du PS.

Des Insoumis participaient aussi aux manifestations. Leur leader Jean-Luc Mélenchon a critiqué sur Twitter une "manipulation des chiffres de participation" et une "dramatisation" de la part du gouvernement.

A l'initiative de cette grogne, des membres de la société civile se sont mobilisés contre la hausse du prix des carburants avant que les motifs de grief ne s'élargissent à une dénonciation plus globale de la politique du gouvernement en matière de taxation et à la baisse du pouvoir d'achat.

Au 1er janvier 2019, les taxes sur le gazole doivent augmenter de 6,5 centimes d'euro par litre et celles sur l'essence de 2,9 centimes.





En Belgique aussi les gilets jaunes sont présents

Une cinquantaine de véhicules mènent une opération escargot ce samedi sur les boulevards de Tournai. Inspirés par l'initiative citoyenne du même nom prévue en France, les "gilets jaunes" s'étaient donné rendez-vous vers 08h00 sur le site de Tournai-Expo, à proximité de l'autoroute E42. Leur action devrait se terminer vers 18h00. Peu avant 09h00, une cinquantaine de véhicules ont emprunté la chaussée de Renaix et se sont dirigés vers le pont Morel, à l'angle des boulevards des Déportés et des Combattants. Les protestataires ont ensuite pris la direction de la gare, puis du rond-point Imagix où ils ont fait demi-tour pour se diriger vers le complexe commercial des Bastions.

"Il y a quelques embarras de circulation mais aucun incident à déplorer. On ignore pour l'instant où se dirigeront ensuite les manifestants. Il nous ont assuré qu'ils ne quitteraient pas la ville de Tournai et qu'ils ne bloqueraient pas de dépôts de carburants, notamment dans le zoning industriel de Orcq-Marquain. La fin de l'opération est prévue vers 18h00", a affirmé le commissaire divisionnaire Joël Danis, qui supervise l'opération dans le Tournaisis.