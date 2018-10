Il y a encore trente ans, une brume épaisse et nauséabonde planait en permanence sur Bitterfeld. Se disputant avec Leuna le titre de capitale de la chimie de l’ex-Allemagne communiste, la RDA, Bitterfeld avait surtout le titre non disputé de ville la plus polluée d’Europe dans les années 80.

Ici, beaucoup plus qu’ailleurs, le rêve du chancelier de la réunification, Helmut Kohl : faire de l’ex-RDA, un "paysage florissant", s’est matérialisé. Fini le décor d’apocalypse industrielle avec ses rues bordées de maisons couvertes de suie. Les immeubles aux tendres couleurs coquille d’œuf se groupent désormais avec harmonie autour de la place du marché pavée de frais.

(...)