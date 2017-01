Il y a deux manières de considérer l’élection du président du Parlement européen, qui s’est tenue (pendant plus de douze heures) en séance plénière, mardi, à Strasbourg. Soit on se félicite que le Parlement ait pleinement joué, et pour la première fois depuis 1982, le jeu démocratique, avec six candidats en lice aux trois premiers tours. Soit on considère que les députés européens ont joué un psychodrame de politique politicienne en étirant sur quatre tours une élection dont le résultat - la victoire du conservateur italien Antonio Tajani - était prévisible avant même l’entame du scrutin.

Le candidat du Parti populaire européen (PPE) partait avantagé dès le départ, son groupe disposant de la plus large réserve de voix (217). Il était d’autant plus favori qu’avant même le 1er tour de scrutin, le chef de file de l’Alliance des libéraux et démocrates, Guy Verhofstadt, a retiré sa candidature et annoncé que son groupe (68 élus) soutiendrait Antonio Tajani - ainsi qu’on le pressentait déjà lundi soir. "Il existe de profonds clivages politiques dans ce Parlement. Je suis convaincu que si la situation perdure, le Parlement européen finira par en être affaibli […] C’est pourquoi je veux commencer à travailler à la mise en place d’une nouvelle et large coalition pro-européenne", a justifié le Belge.

(...)