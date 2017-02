Près de 13 millions d’Equatoriens, sur une population de 16 millions d’habitants, doivent (le vote est obligatoire) se choisir dimanche un nouveau chef de l’Etat, 137 membres du corps législatif et 5 représentants au parlement andin. Le Président sortant, le bouillant Rafael Correa, 53 ans - qui a épousé une Belge - ne se représente pas, après dix années de pouvoir, et a laissé la place à son ancien vice-Président, Lenin Moreno, 63 ans.

Le principal enjeu est de savoir si ces scrutins vont sanctionner un retour du pendule à droite - comme dans d’autres pays latino-américains, après une décennie à gauche - ou maintenir la voie choisie. Car si le candidat du pouvoir est en tête depuis des mois, son avance s’étiole.

Lenin Moreno pâtit, en effet, de l’implication d’un ancien ministre, Carlos Pareja, aujourd’hui en fuite, dans des détournements de 12 millions de dollars de la société pétrolière nationale, PetroEcuador. On s’attend en outre à de nouvelles révélations sur des malversations financières dans le cadre du scandale Ödebrecht, une grosse compagnie brésilienne dont les pots-de-vin à des dirigeants de tout le continent sèment le trouble dans plusieurs pays déjà.

Chute des prix pétroliers

Moreno pâtit aussi de la chute des prix pétroliers - l’or noir fournit 30 % des rentrées fiscales - des fermetures d’entreprises et du chômage (la moitié de la population active est sans emploi ou employée à temps partiel) qu’elle a entraînés, ainsi que de l’autoritarisme de Rafael Correa qui pousse à se demander si l’ancien chef d’Etat ne continuera pas à tirer les ficelles.

Ces points négatifs sont en balance avec les acquis engrangés depuis dix ans. Le gouvernement Correa a en effet profité des années de hauts prix pétroliers pour investir dans le social et dans les travaux publics, dotant notamment l’Equateur de 8 centrales hydroélectriques. Surtout, il a amené la stabilité, après une période (1996-2006) durant laquelle le pays a eu six présidents, dont trois furent renversés.

Lenin Moreno - qui se déplace en fauteuil roulant à la suite d’un accident - bénéficie d’une image positive, liée notamment à son bon caractère, qui tranche avec l’irascibilité de Correa. Moreno a aussi promu deux programmes appréciés pour les handicapés, ce qui lui a valu d’être, à plusieurs reprises, envoyé spécial du secrétaire général de l’Onu sur le handicap et l’accessibilité.

Deux rivaux de droite

Deux candidats de droite talonnent cependant Moreno d’assez près pour rendre peu probable une élection au premier tour. Il lui faut en effet plus de 50 %, ou 40 % et 10 % d’avance sur son premier poursuivant, pour passer au premier tour. Le dernier sondage le place à 28,5 % des votes.

L’ex-banquier et candidat malheureux à la présidentielle contre Correa, Guillermo Lasso, 61 ans, membre de l’Opus Dei, prône une économie de marché et des privatisations. Il atteint 18 % des intentions de vote, en baisse par rapport à janvier.

L’avocate et présentatrice de journal télévisé Cynthia Viteri représente le courant social-chrétien. Elle est celle qui a le plus gagné dans les sondages, pour atteindre, lors du dernier, 20 % des intentions de vote. Elle propose une baisse des impôts et la subvention des tarifs de l’électricité.

Une quantité importante d’indécis (40 %) crée un suspense accru pour cette journée électorale.