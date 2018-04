Une étude réalisée par Schoen Consulting sur la demande de la Claims Conference illustre aux Etats-Unis le manque de connaissance de la population à propos de l'Holocauste.

L'étude nationale a été menée auprès de 1350 Américains de plus de 18 ans, en février 2018. On y apprend que 11 % des adultes et 22 % des millenials (de 18 à 34 ans) déclarent ne pas avoir entendu ou n'être pas sûr d'avoir eu connaissance de l'Holocauste. Bien qu'ils soient nombreux à affirmer ne pas en avoir entendu parler, 58 % des personnes interrogées pensent que quelque chose comme l'Holocauste pourrait se reproduire.

© Schoen Consulting



Un tiers des américains pense que deux millions ou moins de Juifs furent tués pendant l'Holocauste.

© Schoen Consulting



49 % des millenials et 45 % des adultes sont incapables de nommer un seul camp de concentration. D'ailleurs, 41 % des Américains ne savaient pas ce qu'était Auschwitz.

Cependant, un désir de renforcement de l'éducation à propos de l'Holocauste émerge de l'étude. 93 % des adultes américains déclarent que tous les étudiants devraient avoir des leçons à propos de l'Holocauste lorsqu'ils sont à l'école.

Alors que 68 % des adultes pensent qu'il y a de l'antisémitisme aux Etats-Unis, 15 % des adultes américains sondés pensent que les gens devraient être autorisés à utiliser des slogans ou des symboles nazis.