Le général bolivien Gary Prado qui avait arrêté Che Guevara, en octobre 1967 dans les contreforts des Andes, affirme que Fidel Castro a abandonné Che Guevara en l’envoyant combattre en Bolivie, sans appui ni solution de repli, le condamnant de fait à l’échec et à la mort. Agé aujourd’hui de 78 ans, Gary Prado est un des derniers acteurs vivants de la traque et de la capture de Che Guevara, au cœur de la Bolivie. Le 8 octobre 1967, le capitaine Prado à la tête de la compagnie B du régiment Manchego capturait le guérillero, blessé à la jambe, et l’emprisonnait dans l’école du hameau le plus proche, La Higuera. Gary Prado est un des derniers hommes à avoir pu converser avec le révolutionnaire. Le lendemain, le Che était exécuté alors que Gary Prado était reparti avec ses soldats à la recherche des derniers guérilleros.