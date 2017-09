Sadiq Khan, le maire de Londres, a affirmé ce dimanche que sept attaques terroristes avaient été déjouées depuis le mois de mars dans la capitale anglaise. Ce chiffre, Khan l'a plutôt décrit comme "un tournant" et non un pic. "Entre le mois de mars cette année et maintenant, il y a eu quatre attaques mais sept ont été déjouées", a-t-il indiqué au Guardian.

Ce dimanche, le Parti travailliste, celui dont fait partie Khan, s'est réuni pour son congrès annuel. Durant celui-ci, Khan a pris la parole et a plaidé pour une augmentation du budget pour faire face à ces attaques terroristes. Pour rappel, le Parti travailliste est dans l'opposition au niveau du gouvernement national.

Ces derniers mois, Londres a particulièrement été touchée par des attaques terroristes. Il y a dix jours, une explosion est survenue dans la station de métro Parsons Green, qui a blessé une trentaine de personnes. Le groupe djihadiste Etat islamique a revendiqué cette attaque. Les autorités britanniques restent prudentes.