Près des deux tiers des Noirs vivant aux Etats-Unis sont inquiets de la façon dont le président Donald Trump gère le pays et davantage encore estiment qu'il va dans la mauvaise direction, selon un nouveau sondage.

84% des personnes interrogées ont ainsi estimé que le pays était sur la mauvaise voie, contre seulement 15% qui pensent le contraire, d'après ce sondage paru en début de semaine et réalisé par l'institut PerryUndem auprès de 1.003 Afro-Américains.

Les enquêteurs ont demandé à cette population comment elle se sentait avec Donald Trump à la tête du pays. Au total, 63% se sont dits inquiets, 45% ont déclaré avoir peur et 42% être en colère. Seuls 12% des personnes interrogées ont déclaré être optimistes, 7% avoir de l'espoir et 5% penser que les décisions politiques de Donald Trump allaient les affecter de manière positive, contre 64% qui pensent le contraire.

Les enquêteurs ont également demandé à cet échantillon en qui ils avaient le plus confiance en matière de sujets les concernant. 92% d'entre eux ont cité Barack Obama, le premier président noir du pays et l'ancienne Première dame Michelle Obama. Le mouvement Black Lives Matter, qui dénonce la violence policière contre les Noirs, a obtenu 81% des voix.

L'enquête a été menée avant le 12 août et les violences racistes de Charlottesville, en Virginie, au cours desquelles une femme de 32 ans a été tuée par un sympathisant néo-nazi. Avant le week-end dernier, également, et le bras de fer engagé par Donald Trump avec des joueurs de football américain qui posent un genou à terre pendant l'hymne national pour dénoncer les tensions raciales aux Etats-Unis, un geste que le président américain interprète comme un manque de respect envers le pays.

Les Afro-Américains représentent 13% de la population adulte aux Etats-Unis, mais selon l'institut PerryUndem les enquêtes d'opinion publique se concentrant uniquement sur cette population sont relativement rares. Au total, 1.003 personnes de 18 ans et plus ont participé au sondage réalisé entre le 18 juillet et le 7 août 2017.