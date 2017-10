L'ancien président des Etats-Unis, Jimmy Carter (93) a fait part de son souhait de se rendre en Corée du Nord pour apaiser les tensions entre Pyongyang et Washington, dans un entretien accordé au New York Times durant le week-end. "J'y retournerais, oui", a répondu le démocrate Jimmy Carter, interrogé sur l'éventualité qu'il se rende en Corée du Nord, et se mette donc au service du président actuel des Etats-Unis, le conservateur Donald Trump.

M. Carter s'est en effet déjà rendu par le passé à plusieurs reprises en Corée du Nord pour désamorcer des tensions. En 1994, il avait rencontré de son propre chef l'ancien leader Kim Il-sung à Pyongyong pour dégager un accord apaisant le climat tendu à l'époque. En 2010, Jimmy Carter est retourné en Corée du Nord pour obtenir la libération d'un otage américain, et puis une dernière fois en 2011.

L'ancien président, de 1977 à 1981, affirme être "effrayé" de la situation entre les deux pays, marqué par une escalade verbale entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jung-un. "Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils veulent sauver leur régime. (...) ", affirme-t-il au sujet de la Corée du Nord, jugeant Kim "imprévisible". "Je pense qu'il dispose désormais de l'armement nucléaire avancé à même de détruire la péninsule coréenne et le Japon, peut-être même notre continent".

Jimmy Carter indique avoir offert son aide au lieutenant McMaster, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, mais avoir reçu une réponse négative.