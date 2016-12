L’atmosphère était lourde lors de la réouverture du marché de Noël de la Breitscheidplatz à Berlin, encore endeuillé par l’attaque du camion le 19 décembre dernier.

Les commerçants se sont réunis, avant de rouvrir leurs échoppes, pour une courte cérémonie. Dans l’église du Souvenir, la Gedächtniskirche, au centre du marché, les notes de Yann Tiersen à l’orgue rebondissaient sur les vitraux bleutés. Les visages étaient graves, recueillis. Dehors régnait un chaos de caméras, de curieux et de Berlinois venus se recueillir encore une fois sur les lieux du drame. "Mon fils est pompier et, comme beaucoup de ses collègues, il a vu les gens par terre, les baraques cassées. C’est terrible, ce qu’il s’est passé ici", raconte Helga, avant de déposer une bougie près d’une couronne dédiée à la mémoire des victimes.

A onze heures et demie, les volets des stands se sont levés. La musique de Noël ne retentira pas, mais la vie doit continuer. "Les Berlinois sont comme ça", commente Axel Kaiser, qui tient l’une des principales échoppes de vin chaud au cœur du marché. "Ça fait partie de notre histoire : nous traversons des moments difficiles, nous vivons notre deuil ensemble et puis nous continuons." Pour lui, rouvrir trois jours après les événements est une forme de fierté. "Nous n’allons pas laisser des petits imbéciles décider où, quand et comment nous pouvons faire la fête", martèle-t-il.

Sécurité renforcée

"Tout cela donne un sentiment étrange", remarque Tim Schlotfeldt, un touriste de passage. Mais pour lui aussi, "un jour ou l’autre, le coupable sera rattrapé. Le terrorisme va et vient. Ce qui est important, c’est de continuer, de protéger nos valeurs démocratiques". Très loin du mot "Peur", qui barrait la première page du "Bild", le principal quotidien populaire allemand au lendemain des événements.

Ici, contrairement à Bruxelles, la police n’a pas demandé à la population de rester chez elle, alors que le suspect numéro un, le tunisien Anis Amri, est toujours recherché. Mais la sécurité a été renforcée dans toute la ville. "Nous avons multiplié les patrouilles et la police fédérale est revenue en renfort", nous explique le porte-parole de la police de Berlin, Thomas Neuendorf. "En même temps, il est impossible de barricader tous les marchés de Noël !"

La police a toutefois commencé à placer des blocs de béton de quatre tonnes tout autour de la Breitscheidplatz et d’autres marchés de Berlin. Plus pour la symbolique que pour l’efficacité. Andreas, qui observe la scène en curieux, hausse les épaules. "De toute façon, c’est trop tard maintenant…"

L’Allemagne peine à renvoyer ses déboutés du droit d’asile

Les pays du Maghreb rechignent à reprendre leurs ressortissants.

Il ne reste guère de place au doute. Les empreintes digitales d’Anis Amri ont été retrouvées dans la cabine du poids lourd qui a foncé sur un marché de Noël berlinois lundi soir, a annoncé jeudi le ministre allemand de l’Intérieur, Thomas de Maizière. Le Tunisien de 24 ans est donc, "selon toute vraisemblance, vraiment l’auteur" de cet attentat. Alors que l’homme court toujours, les Allemands débattent des défaillances de leur lutte antiterroriste - défaillances politiques, défaillances juridiques, défaillances policières. Parmi les questions qui les agitent particulièrement : les difficultés rencontrées pour expulser les déboutés du droit d’asile.

La chancelière Angela Merkel l’avait promis : sa politique d’accueil des réfugiés s’accompagnerait du renvoi plus systématique des personnes ne pouvant prétendre à la protection allemande. Si les ressortissants des Balkans sont bel et bien rapatriés, la situation se révèle plus compliquée pour les Africains du Nord. Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie rechignent à les reprendre s’ils ne sont pas en possession d’un document d’identité national valide. Pour éviter leur expulsion - temporairement du moins -, les déboutés n’ont donc qu’à détruire leurs papiers et à attendre que leur pays daigne leur en établir de nouveaux.

Ils seraient 160 000 tolérés ainsi sur le sol allemand. Anis Amri, dont la demande d’asile a été rejetée - comme l’écrasante majorité des Tunisiens (99 %), Marocains (96 %) et Algériens (97 %) qui ont tenté leur chance en Allemagne - était de ceux-là. Les autorités tunisiennes avaient traîné jusqu’à mercredi, soit deux jours après l’attentat, avant de délivrer les papiers nécessaires à son rapatriement.

Berlin avait pourtant mis la pression sur le Maghreb, en début d’année, lorsqu’il était apparu que les auteurs identifiés des agressions sexuelles commises la nuit du Nouvel An à Cologne étaient pour l’essentiel des ressortissants de ces pays en situation irrégulière.

Thomas de Maizière, qui s’était rendu dans les trois capitales, en était même revenu avec des promesses d’une coopération accrue en matière d’expulsion et de réadmission…

Le gouvernement avait parallèlement proposé une loi permettant de classer les trois Etats dans la liste des "pays sûrs", d’accélérer la procédure de demande d’asile ainsi que les expulsions. Mais, après avoir été adoptée par les députés, elle a été recalée par la Chambre haute.