A Bratislava, les leaders de l'UE ne jurent que par le "concret"

International

Avant même le référendum britannique du 26 juin, le projet européen craquait sous le poids de la crise migratoire, du marasme économique, des multiples désaccords divisant les Vingt-huit et de la popularité croissante des partis eurosceptiques et hostiles à l’Europe. A tel point que, depuis le vote britannique en faveur du Brexit, beaucoup craignent (ou espèrent, c’est selon) de voir l’Union, déjà affaiblie, s’effondrer. Mais les Vingt-sept ne l’entendent pas de cette oreille.

Ce vendredi, les chefs d’Etat et de gouvernement européens se réunissent donc à Bratislava, sans leur homologue britannique, comme pour mieux montrer que la vie de l’Union continue. Au programme de ce sommet informel : relancer l’UE, avec des mesures fortes et concrètes aux yeux des citoyens européens. Ni plus ni moins.

La sécurité comme mot d’ordre

Et à ceux qui se demandaient sur quelle matière les pays européens peuvent trouver un terrain d’entente, les Vingt-sept répondent en chœur : "La sécurité." La sécurité au sens large, intérieure et extérieure, et incluant la lutte du terrorisme, la protection des frontières, mais aussi l’énergie et l’économie. Même si, sur ce dernier point, certains pays, dont la Belgique s’indignent de voir que les absents du menu de vendredi sont la convergence sociale et l’union économique et monétaire.

Il est vrai, "toutes ces questions traînent depuis longtemps dans les discours européens, sans jamais être appliquées politiquement, affirme Steven Blockmans, du Centre for European Policy studies. Mais c’est parce que le Royaume-Uni s’y est toujours opposé. Désormais, il y a un réel élan politique qui peut mener vers plus de coopération entre les Vingt-sept", ajoute l’expert.

Sauf que Londres est loin d’être l’unique obstacle empêchant les autres Etats membres de renforcer le projet européen. Car les débats virent à la cacophonie quand il s’agit de discuter de la direction dans laquelle l’UE devrait s’engager. En témoigne notamment la "mode" des réunions en petits comités (le groupe de Visegrád, les pays du Sud, les Etats fondateurs de l’Union,…).

Faire un diagnostic des crises

Ainsi, la première session du sommet de Bratislava sera-t-elle consacrée à l’établissement d’un diagnostic commun des crises de l’UE. "Le président du Conseil européen Donald Tusk est conscient que les perceptions sur ce qui fonctionne ou pas au niveau européen divergent. Il ne veut pas entrer dans un jeu de reproches entre Etats et institutions, précise une source européenne. Mais nous ne pouvons pas éviter une discussion honnête, cette fois. J’espère au moins qu’elle sera polie ." Le ton est donné.

Mais Donald Tusk, refusant de voir cette réunion se limiter à des querelles entre Etats, a déjà prévenu que Bratislava doit être un "tournant décisif pour protégrer les frontières extérieures de l’Union". Car non seulement cet aspect permet de répondre aux "craintes", selon M. Tusk, des citoyens, mais il est aussi le seul qui fait consensus au sein des Vingt-sept, en termes de gestion de la crise migratoire. "Nous devons démontrer qu’il n’y aura jamais un retour au chaos de 2015", affirme cet insider des préparations du sommet, précisant que les Vingt-sept pourraient commencer par renforcer ensemble la frontière entre la Bulgarie et la Turquie.

Raviver l’Europe de la défense

Concernant la relance de l’Europe de la défense, la France et l’Allemagne ont pris les devants en proposant, lundi dernier, une feuille de route concrète. Y figurent la création d’un quartier général européen - projet bloqué depuis toujours par les Britanniques -, l’élaboration d’un commandement médical européen ou encore le renforcement de l’industrie de défense européenne. "Même si le moment de prendre des décisions formelles sur les questions liées à la défense sera le Conseil de décembre", précise le haut fonctionnaire européen.

Pas question toutefois pour certains pays de se contenter d’une discussion sur la sécurité, ce vendredi. "On ne peut pas être obnubilés par la peur, rétorque-t-on côté belge. Il faut réfléchir à une véritable politique migratoire européenne."

Reste que "Bratislava sera un succès si on arrive à éviter les débats idéologiques du style Etats membres contre institutions, pour ou contre la solidarité, petits contre grand Etats, etc., précise un diplomate. Ce ne sera pas à Bratislava que les solutions seront proposées." Ceux qui espéraient voir enfin des décisions claires être prises à l’issue de ce sommet européen risquent donc de rester (encore) sur leur faim. Mais pas pour longtemps, promet-on. Car la réunion de ce 16 septembre est une étape du "processus Bratislava" censé aboutir à une nouvelle vision de l’Union européenne pour les 60 ans du Traité de Rome, en mars 2017.













Sur la Défense, l’Europe se hâte avec lenteur

Les vagues d’attaques terroristes de ces derniers mois, la porosité des frontières externes de l’Union et l’instabilité aux marches de l’Europe, tant à l’est qu’au Proche-Orient ont contribué à ce que l’Union européenne rouvre le chantier de l’Europe de la défense, qui jusqu’ici, n’a progressé qu’à petits pas. Le projet était pourtant dans l’air dès les années 50, mais le refus de la France, en 1952, de ratifier le traité instituant la Communauté européenne de la défense l’avait laissé dans les limbes pendant plusieurs décennies.

Une humiliation est à l’origine de sa relance : celle des Européens à devoir s’appuyer sur l’armée américaine pour pouvoir mettre un terme à la guerre qui a déchiré la Bosnie entre 1992 et 1995. A l’époque, même les généraux français reconnaissaient qu’ils avaient besoin de l’aviation américaine, ce qui conduisit à l’intervention de l’Otan en 1995.

La crainte de faire doublon avec l’Otan

Le traité de Maastricht prévoyait bien, dès 1992, une politique de sécurité et de défense commune, mais les Britanniques et d’autres estimaient qu’il y avait risque de double emploi avec l’Otan. Il faut attendre le sommet franco-britannique de Saint-Malo en 1998 pour que les deux puissances nucléaires s’accordent sur ce point. L’Union européenne lance alors à Cologne en 1999 une "Politique de sécurité et de défense" (PESD) avec l’idée que les Européens doivent être capables de projeter une force de réaction rapide de plus de 60 000 hommes.

L’Otan adopte très vite, elle aussi, en 2002, l’objectif de déployer une force de réaction rapide tant et si bien que les deux initiatives se chevauchent, créant la confusion. Le Premier ministre britannique Tony Blair tente d’expliquer aux Américains que la capacité militaire des Européens vient en soutien à l’Otan, mais le refus de plusieurs pays - la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg - de soutenir en 2003 l’invasion américaine en Irak, décrétée sans l’aval de l’Onu, puis l’organisation par ces pays d’un sommet sur une Europe de la défense - vite baptisé "The chocolate summit" dans le monde anglo-saxon - ont fini par exaspérer au plus haut point l’administration Bush. Donald Rumsfeld vient à Bruxelles pour railler la "Vieille Europe", incarnée selon lui par l’axe franco-allemand.

Multiplications des missions

Les dissensions entre l’Otan et l’UE sont cependant tassées par l’accord dit de "Berlin Plus", lequel fixe les relations entre les deux entités. La première opération militaire de l’UE peut démarrer. Ce sera Eufor Concordia pour pacifier la Macédoine. Trois cents soldats sont déployés. "Peu avaient imaginé que nous enverrions des soldats sous le drapeau européen", se félicite l’alors Haut Représentant de l’UE, Javier Solana.

Depuis, l’Europe de la défense évolue dans un cadre modeste et plus précis. L’Otan est chargée de la défense collective du territoire atlantique tandis que l’UE se dote, selon le traité de Lisbonne, d’une capacité "dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes des Nations unies".

Et les missions s’enchaînent, en soutien à la politique étrangère de l’UE : Atalanta, EUTM-Mali, Eufor Tchad, Eufor Congo pour n’en citer que quelques unes.

Les Européens ont aussi mis sur pied un Comité militaire, une Agence européenne de défense, un Centre d’analyse et d’alerte, un Centre de gestion des crises et un Etat-major. Paris et Berlin ont ressorti, depuis l’annonce du Brexit britannique, l’idée, appuyée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, d’un quartier général européen à Bruxelles. La Belgique avait, dans son temps, pensé à l’établir dans les casernes de Tervuren. Il manque cependant l’essentiel : une armée européenne.

Car tout dépend au final des capacités que les Etats membres sont prêts à débloquer. Reste à voir s’ils passeront des déclarations d’intention aux actes.