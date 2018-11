C’est une jeune femme naturelle, spontanée et pleine de vie. À 28 ans, à force de bagou et d’engagement, Chloé Tessier est devenue la porte-parole informelle des "gilets jaunes" du département du Calvados, au cœur de cette Normandie où leur mobilisation est parmi les plus fortes de France.

Ce mardi, on la retrouve à Caen, alors qu’elle sort d’une réunion, à sa demande, avec le préfet. "Nous sommes très remontés, parce que, depuis hier, la police nous a délogés de certains rassemblements, alors que jusque-là, tout s’était passé sans problème", relate la jeune femme brune, avec son débit de mitraillette. Résultat : en ce mardi après-midi, les "gilets jaunes" ont décidé d’organiser un rassemblement devant la préfecture du Calvados, dans le centre de Caen. Ils sont une petite cinquantaine à s’être retrouvés là, en signe de protestation.