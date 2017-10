Sadiq Khan s’y était engagé lors de sa campagne pour l’élection à la mairie de Londres en 2016. La lutte contre la pollution dans la capitale britannique serait une de ses priorités. Lundi, une nouvelle taxe est entrée en vigueur pour les véhicules les plus polluants. Les chiffres sont très alarmants. "En moyenne, chaque année, plus de 9 000 Londoniens meurent prématurément en raison de la mauvaise qualité de l’air – les poumons des enfants nés dans notre ville sont sous-développés, les adultes souffrent de conditions comme l’asthme, la démence ou des attaques cérébrales directement provoquées par la mauvaise qualité de l’air", a expliqué Sadiq Kahn sur la BBC Radio.

Un premier péage urbain, pour le centre de la capitale, avait été introduit en 2003. Il devait à l’époque lutter contre les embouteillages et donc la pollution des gaz d’échappement. Ce péage s’élève aujour­d’hui à 11,50 livres par jour (environ 13 euros). A compter de ce lundi, une nouvelle taxe, «toxicity-charge» ou «t-charge» de 10 livres vient s’ajouter à ce montant.

Cette taxe sera appliquée aux véhicules immatriculés avant 2006 et qui ne respectent pas au moins la norme baptisée «Euro 4», qui définit la limite autorisée en matière d’émissions. Au total, le conducteur d’un véhicule de ce type devra désormais payer 21,50 livres (24 euros) par jour s’il souhaite rouler en centre-ville. Cette mesure devrait toucher quelque 34 000 automobilistes par mois, selon les services de la mairie, et s’appliquera de 7 heures à 18 heures, du lundi au vendredi.

La «t-charge» n’est que la première des mesures envisagées pour réduire la pollution atmosphérique à Londres. Elle devrait être remplacée en 2020, et peut-être même dès 2019, par une «zone d’émissions ultra-basses», qui impliquera une taxe de 12,50 livres pour tous les véhicules diesel immatriculés avant septembre 2015 et tous les véhicules à essence immatriculés avant 2006. D’ici à 2021, le maire espère étendre cette zone au nord et au sud de la capitale.

Londres fait office de moteur sur ces initiatives au Royaume-Uni, mais plusieurs autres métropoles, comme Birmingham, Leeds, Southampton, Derby ou Nottingham considèrent la possibilité de taxer les véhicules les plus polluants. Sadiq Khan envisage également l’interdiction des poêles à bois dans les quartiers les plus pollués de la capitale. "Il est temps de se lever et de rejoindre la lutte pour nettoyer l’air toxique que nous sommes forcés de respirer", a dit le maire travailliste de Londres.

Le souvenir du grand brouillard ("The Great Smog") de décembre 1952 reste vif dans la capitale britannique. Pendant quatre jours, Londres avait été noyé sous un épais brouillard provoqué par une absence de vent et les fumées des chauffages et centrales électriques au charbon situées en plein cœur de la ville. Entre 4 000 et 12 000 Londoniens, selon les estimations, avaient été tués directement par les conséquences de ces émissions toxiques.

Aujourd’hui, les centrales au charbon ont disparu, mais les émissions des véhicules provoquent une pollution invisible très élevée. Une enquête du Guardian a démontré en février 2017 que plus d’un millier d’écoles à Londres, situées près de routes très fréquentées, étaient exposées à des niveaux extrêmement élevés de pollution. Le maire de Londres a annoncé l’instauration d’un "audit" des écoles les plus polluées, dont les résultats devraient être publiés d’ici la fin de l’année. Des rapports ont démontré que ces écoles sont souvent situées dans les quartiers les plus défavorisés.

Si les organisations de défense de l’environnement ont accueilli la "t-charge" positivement, elles ont cependant souligné que cette taxe ne concernerait qu’un ­nombre réduit de véhicules et que des ­politiques plus ambitieuses sont nécessaires.