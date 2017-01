Il s’appelait Omran", confient les deux frères d’une même voix, le regard dirigé vers les monticules de terre alignés au fond du jardin. "Ça, c’est la tombe de mon père. Là, c’est ma mère, et à côté, c’est mon jeune frère", explique Abdalrhman Riyadh, qui, a 18 ans, est devenu le cadet de sa famille. "Il voulait être avocat, comme notre grand-père", ajoute-il en s’étranglant. Adnan, de deux ans son aîné, acquiesce : "Il était charmant, il était gentil, il était drôle et il était intelligent. Il était l’âme de la maison. La veille, nous avions joué aux cartes et bu du café. Il était fâché sur moi parce que je lui avais mis une raclée", se souvient Adnan avec un sourire.

"Avant d’aller me coucher, j’ai apporté une couverture à mon père, et je lui ai dit que je l’aimais. Puis je suis descendu et j’ai embrassé les mains de ma mère", raconte Abdalrhman. C’est la dernière fois qu’il la verra. Aux premières heures du vendredi 6 janvier, leurs parents et leur petit frère Omran, 16 ans, périssaient avec quinze voisins dans ce que plusieurs résidents décrivent comme une frappe aérienne qui a rayé de la carte trois maisons dans le quartier de Mohandessine, à l’est de Mossoul.

"Autour de moi, tout s’est effondré, souffle Abdalrhman. J’ai repoussé les débris puis je me suis levé et j’ai demandé à mon frère s’il était toujours vivant. Il était blessé à la jambe. Je lui ai dit de venir dans mon lit et j’ai commencé à chercher Omran, ma mère et mon père. J’ai crié, mais personne ne m’a répondu."

Un cimetière improvisé

(...)