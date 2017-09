Cinq priorités et une "méthode" : c’est ainsi que Charles Michel a structuré sa leçon de diplomatie devant l’Assemblée générale des Nations unies, vendredi, à New York. Un discours qui n’a pas évité l’habituel écueil de la dispersion, mais a permis de cerner les ambitions de la Belgique sur la scène internationale au moment où elle brigue de nouveau un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité.

Une actualité faite d’ouragans et de tremblements de terre imposait d’ériger le climat et l’environnement en première priorité belge, car "ces drames résonnent comme un coup de semonce", a déclaré le Premier ministre à la tribune. Parce qu’il n’est plus question de douter et d’attendre, il a salué l’initiative d’Emmanuel Macron (à qui Charles Michel cherche visiblement à coller comme son ombre) en faveur d’un Pacte pour l’environnement ambitieux.