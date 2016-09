A New York, rencontre (presque) cordiale entre Obama et Netanyahu

International

Le président américain Barack Obama et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui entretiennent des relations difficiles, ont joué l'apaisement mercredi à New York lors d'une rencontre à la tonalité nettement plus cordiale que d'habitude.

"Les liens entre les Etats-Unis et Israël sont indestructibles", a déclaré M. Obama au début de ce tête-à-tête qui devrait être leur dernier avant son départ de la Maison Blanche début 2017.

"La sécurité d'Israël est importante pour la sécurité nationale de l'Amérique", a-t-il ajouté quelques jours après la conclusion d'un accord d'assistance militaire qui prévoit l'octroi par Washington à l'Etat hébreu de 38 milliards de dollars d'aide militaire sur dix ans.

M. Obama a souligné l'importance de cet accord "à une époque de grande incertitude" dans la région.

Le président américain a par ailleurs souhaité un prompt rétablissement à Shimon Peres, hospitalisé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, "un grand ami, un héros et un géant dans l'histoire d'Israël".

Evoquant sa vie après la présidence, il a promis de se rendre souvent en Israël "car c'est un pays merveilleux peuplé de gens merveilleux".

Le Premier ministre israélien "a toujours été franc avec nous", a ajouté M. Obama dans un sourire, dans une allusion indirecte aux multiples tensions qui ont émaillé leur relation.

"Notre alliance a progressé décennie après décennie à travers les différents présidents", a de son côté souligné M. Netanyahu. "Je veux vous remercier pour l'intense coopération entre nos deux pays en matière de sécurité et de renseignement".

"Barack, sachez que vous serez toujours le bienvenu en Israël", a-t-il ajouté, avant de féliciter Obama pour "son formidable niveau de golf" et de l'inviter à venir jouer en Israël.

M. Obama a cependant précisé qu'il entendait souligner les "inquiétudes" des Etats-Unis sur la question de la construction de logements dans des colonies de Cisjordanie, que Washington dénonce régulièrement.

A l'issue de la rencontre, un responsable américain a souligné que les deux dirigeants avaient abordé "les relations israélo-palestiniennes" et les défis que posent les violences actuelles.

En dépit d'une récente accalmie, les violences qui agitent les Territoires palestiniens et Jérusalem persistent. Trois assaillants ont été abattus vendredi en commettant des attaques anti-israéliennes qui ont fait quatre blessés.

Arrivés au pouvoir la même année (2009), MM. Obama et Netanyahu ont entretenu des relations notoirement difficiles.

Dernier accroc en date: l'annulation au dernier moment, en mars, d'une visite à la Maison Blanche de M. Netanyahu. L'exécutif américain, qui avait appris l'annulation du voyage par voie de presse, n'avait pas caché son agacement.

En mars 2015, en pleine campagne électorale, le Premier ministre israélien avait enterré l'idée d'un Etat palestinien, avant de revenir sur ses propos une fois réélu. L'épisode avait ulcéré l'exécutif américain.