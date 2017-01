Sur les bords de la rivière Sava, à l’Est de la Slovénie, la petite ville de Sevnica n’avait jusqu’ici que son vin et son château médiéval pour attirer les touristes. Mais depuis que Melania Trump est promise au bel avenir de Première dame des Etats-Unis, les habitants de cette petite bourgade de cinq mille âmes espèrent que les touristes vont se multiplier. Pourtant, depuis le jour de l’élection présidentielle américaine, ce sont surtout les journalistes qui défilent dans la ville.

"Je connais très bien son père et sa mère", raconte une vieille dame qui sort du centre médical local. "Ce sont des gens bien. Melanija (prononcé à la Slovène) a donné 5 000 euros pour acheter une ambulance. Et vous verrez, elle donnera encore autre chose maintenant."

Avec ses collines enneigées et ses nombreuses églises, la petite ville est le cadre parfait pour ce conte de fée du XXIe siècle. Dans le quartier des immeubles en ciment construits à l’époque de la Yougoslavie de Tito, les riverains pointent du doigt l’appartement où la famille Knavs a passé quelques années avant de partir pour la capitale Ljubljana. "Je pense qu’elle sera une First Lady effacée, une belle image derrière le Président", affirme un homme, "mais je suis content que Trump ait gagné, il fera un meilleur président que Clinton, il fera plus de choses".