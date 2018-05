Attiser l’appétit européen des Balkans, sans faire de promesse quant à leur adhésion à l'Union. Tel était le défi du sommet européen dédié (théoriquement) à la région, organisé ce jeudi à Sofia. “L’UE réaffirme son soutien non équivoque pour la perspective européenne des Balkans de l’Ouest”, peut-on donc lire dans les conclusions, adoptées par les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-huit, et par ceux de l'Ancienne république yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Monténégro, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et le du Kosovo.

Donald Trump vole la vedette des pays des Balkans

Sous l’impulsion de la Bulgarie, qui assure la présidence de l’UE, cette rencontre devait vendre l’enthousiasme européen à l’égard de la région, condamnée à patienter dans la salle d’attente de l’Union et courtisée par la Russie. "Ce sommet est peut-être un acte symbolique, mais il peut à nouveau déclencher un peu plus de dynamisme", a plaidé le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Néanmoins, le président américain Donald Trump, qui a décidé de retirer les Etats-Unis de l’accord nucléaire iranien et menace d’imposer à l’UE des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, a volé la vedette aux pays Balkans. Ceux-ci ne s’étaient pourtant plus vus accorder un sommet européen depuis …quinze ans - ils pourront au moins se consoler avec l’idée que le prochain sera organisé en Croatie dès 2020.

