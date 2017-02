International Son grand jour à lui, c'était il y a une semaine, lorsque les électeurs de gauche lui ont accordé une franche confiance (à 58,69%). Le "petit Ben", comme on l'a longtemps surnommé dans les couloirs du PS français, est devenu grand. Ne manquait plus que son adoubement: l'investiture par le parti, ce dimanche, à la symbolique "Mutu" de Paris, devant un public qui craignait un discours à rallonge, marque de fabrique de Hamon.

Mais au sein du camp socialiste, tout le monde n'est pas ravi du choix des votants. Devant un rassemblement de quelque 2.000 militants, plusieurs absences remarquées, dont celles de Manuel Valls et de Ségolène Royal. Pas étonnant. Najat Vallaud-Belkacem est venue représenter le gouvernement. Seule, très seule.

"Le rassemblement ne commence pas par le fait d'exiger des têtes"

Hamon a retenu la leçon et entre dans le vif du sujet avec une première pique à destination de son concurrent de gauche-gauche, Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci avait proposé d'évincer Myriam El Khomri de l'investiture aux législatives. Hamélenchon, tous les deux contre la Loi travail, mais Hamon ne l'entend pas de cette oreille: "Oui il y a des désaccords entre nous, comme il y en a toujours eu à gauche".

"Je ne suis pas l'homme providentiel"

"Non seulement je ne le suis pas, mais je ne le demande surtout pas, parce que je ne crois plus du tout dans cette forme d'immaturité qui consiste à proposer un guide au peuple et à la Nation." La com' du nouveau représentant-élu est limpide: ne voyez pas en mes propositions une utopie, mais un style à contre-courant de la gauche sociale-active décevante. Avec moi, le renouveau est possible, je ne porte pas d’œillères. Je ne crois pas en un accord à l'amiable avec le monde de la finance. Je suis l'opposé d'un certain... Macron.

"J’ai été frappé quand Macron a dit qu’il fallait augmenter le temps de travail pour les jeunes. C’est typiquement la proposition de quelqu’un qui ne connaît rien à la situation du travail dans notre pays. (…) Tout ceci est complètement à côté de la plaque."

Taubira mania

Et si Hamon doit fermer les yeux sur le bashing de la part de la gauche au pouvoir, il a pu compter sur le soutien des "vrais". Anne Hidalgo, maire de Paris, voit en lui le moyen de retourner "dans le peloton de tête". Enfin, très attendue, l'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira n'a pas dissimulé ses espoirs. "La gauche est toujours arrivée au pouvoir dans les moments rudes (…), au moment où les impatiences sont maximales, ou l’urgence est extrême", a-t-elle déclaré.

En réponse à ces doux mots, Benoit Hamon s'est dit "content" d'être "l'ami" de la star de la gauche française.