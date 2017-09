A la veille d'un sommet consacré au numérique dans la capitale estonienne, les chefs et d'Etat de gouvernement des Vingt-huit devaient amorcer la discussion sur l'avenir de l'Union lors d'un dîner informel. Les récents discours du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et du président français Macron les invitent à lever le nez du guidon.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne étaient invités à porter leur regard vers l'horizon, ces jeudi soir et vendredi à Tallinn, en Estonie. La journée de vendredi sera entièrement consacrée à sommet européen sur le numérique, organisé par le présidence estonienne de l'Union. Mais leurs discussion lors du dîner informel du jeudi soir devaient également tournée autour du futur.

A l'origine, les leaders européens étaient essentiellement censés faire point sur l'état d'avancement de la feuille de route de Bratislava. A travers ce processus, lancé il y a un an dans la capitale slovaque, les Vingt-sept s’engageaient à travailler de concert à la résolution des problèmes les plus urgents pour les citoyens: la sécurité, la migration, l'insécurité économique et sociale. Du concret.

Deux discours sur l'avenir de l'Europe prononcés en septembre ont un peu changé la donne : celui sur l'état de l'Union du 13 septembre, du président de la Commission Jean-Claude Juncker, et celui du président français Emmanuel Macron, mardi, à l'université de la Sorbonne à Paris.

On s'attendait cependant à ce que les dirigeants européens lèvent un peu le nez du guidon pour porter le regard au loin, et se lancer dans une séance de brainstorming sur le futur de l'Union, dans le cadre du château de Kadriog, ancienne résidence des tsars devenue musée.

Emmanuel Macron fait le service après-vente

Dans son copieux discours sur l'Europe prononcé mardi à la Sorbonne, Emmanuel Macron a dévoilé ses plans, ambitieux, sur l'avenir d'une Union qu'il veut "souveraine, unie et démocratique".

''Il a été très intelligent sur le timing'', observe une source d'un autre Etat membre : ''Juste après les élections allemandes et juste avant le sommet de Tallinn. Cela oblige les autres à se positionner''. Et d'ajouter : ''Il a aussi été très malin en reprenant des idées déjà avancées, et glissant dans son discours des passages qui montrent qu'il a tenu compte de ce que les autres leaders lui avaient dit.''

Impossible, donc, après un discours de cette ampleur, de faire comme si ç'avait été une intervention comme une autre. Le président du Conseil européen Donald Tusk a donc invité le président français à ouvrir le débat. La Commission européenne a accueilli le discours de la Sorbonne avec une évidente satisfaction, même si le Français a insisté sur la possibilité de pousser plus loin le concept d'Europe à plusieurs vitesses, dont le président Juncker n'est pas friand.

La Belgique, elle, ne boude pas son plaisir. ''J'ai trouvé son discours très bon et il a dit beaucoup de choses que nous disions depuis longtemps'', a déclaré le Premier ministre belge Charles Michel de la base militaire d'Amari, en Estonie, où opèrent quatre F-16 belges, dans le cadre d'une mission de l'Otan, avant de se rendre à Tallinn. Et d'insister sur le fait que la Belgique devra être "dans le cockpit'', quand il s'agira d'imprimer une nouvelle direction à l'Union.

Comment vont se positionner les uns et les autres ?

Il était cependant difficile de savoir comment allait évoluer la discussion, jeudi soir. ''Va-t-on constater que beaucoup de leaders sont d'accord avec lui ? Ou qu'au contraire, une majorité d'Etats membres ont une vision tout à fait opposée ?'', commente une source diplomatique.

La réaction la plus attendue est celle d'Angela Merkel. La situation politique de la chancelière ­ne lui permet pas de trop s'avancer. Elle a remporté une victoire à la Pyrrhus lors des élections allemandes de dimanche et devra plus que probablement former une coalition avec les libéraux allemands du FDP, guère séduits par la vision macronienne du futur de l'Europe et de la zone euro. Mais Angela Merkel était également obligée de répondre, au moins sur la forme, à l'invitation ''à l'audace'' que lui a lancé le président français.

"Il y a un large consensus entre l'Allemagne et la France. Toutefois nous devons naturellement parler encore des détails. Mais je suis fermement convaincue que l'Europe ne peut pas en rester là", a-t-elle déclaré à l'issue de sa rencontre apéritive avec Emmanuel Macron, juste avant le dîner.

Le président Tusk a fait en sorte que la discussion puisse être la plus libre possible, tout en recommandant de ne pas entrer dans le détail de la gouvernance de la zone euro. La réunion ne devait accoucher d'aucun texte de conclusion, ni de déclaration.

Theresa May, en figurante

Un avis qui ne compte plus guère, en revanche, lorsqu'on en vient à parler du futur de l'Europe, c'est celui de la Première ministre britannique Theresa May. A la surprise, et même au déplaisir de certains dirigeants européens, la présidence estonienne a jugé bon de l'inviter au dîner informel – elle n'avait pas été conviée au sommet de Bratislava, pas plus qu'au sommet de Malte, et les membres du Conseil européen a pris l'habitude de discuter du Brexit sans elle.

Ils n'avaient d'ailleurs aucune intention de le faire à Tallinn. Ce n'est que lors du sommet d'octobre, a rappelé Donald Tusk, que les Vingt-sept analyseront le rapport fait par le négociateur en chef de l'Union, Michel Barnier, sur les progrès accomplis dans le processus de séparation. Et qu'ils décideront, le cas échéant, que ces progrès sont suffisants pour entamer le débat sur la relation entre les deux parties après le Brexit.

Le speech de Florence de Theresa May, la semaine dernière, a quelque peu réchauffé une atmosphère tendue en ouvrant la voie à un "soft Brexit". M. Barnier et le secrétaire d'Etat britannique en charge du Brexit, David Davis, ont d'ailleurs déclaré que les négociations sont entrées ''dans une nouvelle dynamique'', jeudi midi, à l'issue du quatrième round, à Bruxelles. Le Français n'en continue pas moins de répéter ''qu'on est loin du compte'' pour ce qui est des questions touchant à la séparation, tandis que le Parlement européen, qui devra se prononcer sur l'accord de sortie, a adopté une résolution déplorant ''les progrès insuffisants''.

Londres n'en essaie pas moins, tant et plus, d'ouvrir la discussion sur l'après-Brexit. Mais Theresa May ne devait pas s'attendre à ce que ses pairs la laissent s'avancer sur ce sujet, jeudi soir. ''Si elle commence, Tusk lui dira que ce n'est pas le moment'', a prévenu une source diplomatique. Tandis qu'une autre source, ironique, glissait : ''En fait, la présence de May est l'assurance qu'on ne parlera pas du Brexit''.

La Catalogne, le sujet qui embarrasse l'Europe

Il est un autre sujet qui ne figure pas au menu du dîner, mais qui est ''l'éléphant dans la pièce'', comme disent les anglo-saxons : la situation, extrêmement tendue en Catalogne, entre les autorités catalanes séparatistes et l'Etat espagnol, qui veut absolument empêcher la tenue du référendum sur l'indépendance convoqué le 1er octobre. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a d'ailleurs fait l'impasse sur le sommet de Tallinn.

''Tout le monde est embarrassé'', reconnaît un diplomate européen. D'aucuns déplorent la rigidité de Madrid, mais ne souhaitent pas non plus donner l'impression d'appuyer la Catalogne, alors que le référendum est jugé anticonstitutionnel, ni donner des idées à d'autres mouvements séparatistes, dans d'autres Etats membres.

Pour l'heure, les Européens continuent d'insister sur le fait que c'est une affaire intérieure espagnole. ''Nous verrons, le cas échéant, s'il faut en discuter au niveau européen'', a précisé Charles Michel.

L'Europe ne s'arrêtera pas de tourner, tandis que ses dirigeants réfléchissent à son futur.