La Garde civile a saisi jeudi près de 2,5 millions de bulletins de vote et trouvé une centaine d'urnes, au cours d'une perquisition à proximité de Barcelone, trois jours avant le référendum d'autodétermination interdit de dimanche. La police a ainsi trouvé des urnes pour la première fois depuis qu'elle multiplie les opérations en Catalogne pour saisir du matériel de vote afin d'empêcher le référendum, organisé par le gouvernement indépendantiste catalan et interdit par la Cour Constitutionnelle. "La Garde civile a saisi 2,5 millions de bulletins de vote, quatre millions d'enveloppes et 100 urnes dans un entrepôt à Igualada", a dit une source policière, précisant que l'entreprise avait assuré que ces urnes étaient destinées au FC Barcelone.

Un porte-parole de ce club de football a confirmé que cette même entreprise lui avait fourni des urnes dans le passé pour l'organisation d'élections internes, mais il n'était pas en mesure de donner plus d'informations.

La police avait déjà saisi plusieurs millions de bulletins de vote la semaine dernière au cours d'une opération qui avait suscité beaucoup de tensions dans une région fortement divisée sur l'indépendance.

La majorité des habitants de la Catalogne souhaite toutefois un référendum légal, mais le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy et la justice sont décidés à l'interdire, quitte à faire bloquer l'accès aux bureaux de vote par les forces de l'ordre massivement déployées dans la région, avec plus de 10.000 policiers et gardes civils en renfort.