Les emmerdes, c’est comme la patrouille de France, ça vole toujours en escadrille." Ces jours-ci, François Fillon doit méditer cette maxime chère à Jacques Chirac. Car la pluie des affaires continue à tomber dru sur le candidat des Républicains, toujours dans l’attente d’une éclaircie.

Dans son édition de mercredi, "Le Canard" en remettait une nouvelle couche, ciblant cette fois les indemnités de licenciement généreuses perçues par Penelope Fillon à l’issue de ses emplois d’assistante parlementaire : 45 000 euros payés en deux fois par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, quand François Fillon a mis fin, en novembre 2013, au dernier contrat de sa femme au Palais Bourbon, cette dernière aurait en plus perçu 29 000 euros de primes pour dix-sept mois de travail rémunérés 65 839 euros nets.

Pas forcément de quoi changer fondamentalement la situation de Fillon : du point de vue de son image dans l’opinion, le mal est fait. Mais pas de quoi non plus lui permettre de sortir la tête de l’eau.

D’autant qu’une nouvelle affaire est encore apparue dans le même temps : on apprenait, mercredi matin, que le candidat des Républicains avait touché - via sa société 2F Conseil - 200 000 euros de la part de l’assureur Axa.

Fillon a signé mi-2012, après son départ de Matignon, un contrat de deux ans avec le géant hexagonal de l’assurance, qui s’est terminé mi-2014.

Selon BFMBusiness, il a aidé Axa sur les négociations de la directive européenne dite "Solvabilité 2" concernant la nouvelle réglementation des assureurs en Europe.





Puissances d’argent

Une information qui alimente des soupçons de conflits d’intérêt, entre les fonctions politiques du Sarthois - et le carnet d’adresses accumulé à la tête du gouvernement - et ses activités de lobbying au service d’Axa.

Des éléments d’autant plus troublants qu’Henri de Castries, l’ancien patron d’Axa - qui a quitté son poste l’an passé - figure parmi les plus proches conseillers du candidat sur les questions économiques. Son nom était même cité pour Matignon, en cas de victoire de Fillon dans la course de l’Elysée.

François Bayrou, qui n’a toujours pas dévoilé ses intentions pour la présidentielle, n’a pas manqué, mercredi matin, de dénoncer l’influence des "puissances d’argent" autour du candidat.

Autant dire que la pente est forte pour Fillon : les derniers sondages publiés le donnent désormais troisième, et donc non-qualifié pour le second tour. Selon un sondage IFOP/Paris Match, Marine Le Pen obtiendrait 26 % des suffrages au premier tour, Emmanuel Macron, 21 %, contre seulement 18 % pour l’ancien Premier ministre.

Certes, du côté de la droite, le mot d’ordre est désormais de faire bloc derrière le député de Paris. Et il est bien difficile de faire parler les parlementaires de son camp sur la situation de leur champion.





Contestation de son camp

Objectif : éviter la cacophonie et les contradictions des dernières semaines, lorsque Fillon a bien failli passer par la fenêtre, du fait de la contestation à droite.

Le candidat paraît désormais embarqué dans une logique jusqu’au-boutiste : "rien ne me fera changer d’avis", avait-il martelé lundi, lors de sa conférence de presse. Au titre de cette stratégie, le Sarthois pourrait continuer à tenter de cibler le parquet national financier.

Selon "Le Point", ses avocats s’apprêteraient à contester, dans les jours qui viennent, la procédure lancée contre lui. Une manière, peut-être, de remettre d’avance en cause la légitimité d’une éventuelle décision du parquet en sa défaveur. Une manière, en tout cas, de démontrer qu’il ira jusqu’au bout. Quoi qu’il arrive.