Murielle Bolle, témoin clé dans l'enquête sur la mort du petit Grégory en 1984 dans l'est de la France, a été inculpée jeudi pour "enlèvement", a annoncé son avocat Jean-Paul Teissonnière.

En 1984, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, avait expliqué aux enquêteurs être montée dans le véhicule de Bernard Laroche et avoir assisté à l'enlèvement de Grégory. Elle avait également affirmé avoir vu son beau-frère descendre de la voiture avec l'enfant, à proximité de la Vologne, avant de le voir revenir seul. Le petit Grégory avait été retrouvé mort, pieds et poings liés, dans un cours d'eau.

Pourtant, elle se rétractera quelques jours plus tard. Les journalistes qui suivaient l'enquête à l'époque étaient alors convaincus que la jeune Murielle avait été victime d'une forme de pression familiale, puisque rentrée chez elle entre les deux déclarations. De son côté, Bernard Laroche avait été remis en liberté en février 1985. Convaincu de sa culpabilité, le père de Grégory, Jean-Marie Villemin, l'a tué en mars 1985.

Un incroyable rebondissement

Cette affaire de haines familiales et de lettres anonymes dans une vallée rurale de l'est de la France a connu en juin un spectaculaire rebondissement, 32 ans après les faits. Un logiciel d'analyse criminelle, utilisé pour résoudre les "cold cases", a permis de reconstituer la chronologie avant et après le crime et de pointer des incohérences qui avaient jusque-là échappé aux enquêteurs.

Le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, Marcel et Jacqueline Jacob, tous deux septuagénaires, ont été mis en examen pour l'enlèvement et la séquestration du petit Grégory. Interpellés, placés quatre jours en détention, puis libérés sous contrôle judiciaire, ils résident depuis une semaine dans des endroits séparés, tenus au plus strict secret. Le couple a nié toute implication.

