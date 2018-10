Une proposition de résolution commune que le Parlement européen s'apprête à adopter ce jeudi à Strabourg réclame une enquête internationale indépendante et impartiale sur les circonstances de la mort du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, et répète la demande de l'assemblée d'un embargo sur les armes vendues à l'Arabie saoudite.

"Si la disparition et l'assassinat de Jamal Khashoggi sont attribués à des agents saoudiens, tant les individus que les institutions étatiques devront en répondre", ajoutent les élus des différents groupes politiques de l'assemblée, dans ce texte non contraignant.

Dans ce cas, la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini et les États membres devront imposer des sanctions ciblées, y compris des interdictions de visa et un gel des avoirs contre des ressortissants saoudiens, ainsi que des sanctions contre l'Arabie saoudite au regard de la situation des droits de l'homme lorsque les faits auront été établis, disent les eurodéputés.

La liste des responsables doit comporter "non seulement le nom des auteurs, mais aussi celui des cerveaux et des instigateurs de l'assassinat", insistent-ils.