Les Etats-Unis ont annoncé lundi l'expulsion de 60 "espions" russes dans le cadre d'une action coordonnée entre pays occidentaux pour répondre à l'empoisonnement au gaz innervant d'un ex-agent russe et de sa fille en Grande Bretagne dont ils accusent Moscou. Un haut responsable de l'administration américaine a indiqué que 48 "agents de renseignement connus" du consulat de Russie à Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) et 12 de plus à la mission russe de l'ONU ont sept jours pour quitter les Etats-Unis.

De leur côté, l'Allemagne, le Danemark, l'Ukraine et la République Tchèque ont annoncé expulser respectivement quatre, deux, treize et trois diplomates russes en poste dans leur pays.

L'Allemagne a expulsé quatre diplomates russes à la suite de l'empoisonnement en Grande-Bretagne de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères allemand. "Nous avons expulsé aujourd'hui quatre diplomates russes. Car la Russie n'a toujours pas contribué à éclaircir l'empoisonnement de Salisbury", a indiqué le ministère sur son compte twitter, confirmant des informations de médias allemands.

La Pologne a déclaré persona non grata quatre diplomates russes, alors que la Lituanie en fait partir trois. "La date du départ de Pologne des quatre diplomates russes a été fixée au 3 avril à minuit. La note avec les quatre noms a été remise à l'ambassadeur de Russie", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie polonaise Jacek Czaputowicz.

Il y a quelques jours, Londres a expulsé 23 diplomates russes, présentés comme des agents du renseignement "non déclarés", pour sanctionner Moscou, et a annoncé qu'aucun membre du gouvernement ne se rendrait en Russie pour suivre les rencontres de la Coupe du monde de football en juin et juillet.

Ces mesures font suite à l'empoisonnement à Salisbury (sud de l'Angleterre), au début du mois de mars, de Sergueï Skripal, un ancien espion russe de 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans. Les deux victimes avaient été retrouvées inconscientes sur un banc d'un centre commercial et sont depuis hospitalisées en soins intensifs. Jeudi, lors d'un Conseil européen, les 28 Etats membres de l'Union européenne avaient jugé l'implication russe dans cet empoisonnement de "hautement probable". "Le Conseil européen est d'accord avec le Royaume-Uni sur le fait qu'il est hautement probable que la Russie soit responsable de l'attaque de Salisbury et qu'il n'y a pas d'autre explication plausible", a twitté le président du Conseil européen Donald Tusk. "Nous sommes pleinement solidaires avec le Royaume-Uni face à ce défi sérieux pour notre sécurité partagée", indiquent les 28 dans des conclusions sur le sujet.