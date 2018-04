L'opération d'expulsion pour déloger les zadistes a débuté ce lundi matin à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). Dix squats ont été démantelés par près de 2.500 gendarmes entraînant parfois résistances et affrontements. - On en parle avec: Lieutenant-colonel Karine Lejeune, porte parole de la Gendarmerie Nationale. Et Fabien Crombé, envoyé spécial à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). - BFM Story, du lundi 9 avril 2018, présenté par Aurélie Casse, sur BFMTV. A partir de 18h, Olivier Truchot prend les rênes de l’antenne pour faire place à l’analyse et aux débats autour des événements marquants de la journée. Chaque soir, « BFM STORY » reçoit des invités de tous horizons qui font l’actualité et qui interviennent à l’antenne pour l’expliquer. BFMTV, 1ère chaîne d’information en continu de France, vous propose toute l’info en temps réel avec 18h d’antenne live par jour et plus de 1000 duplex par mois. Retrouvez BFMTV sur le canal 15 de la TNT et sur BFMTV.com.