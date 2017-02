A Kaboul, il est partout ou presque. Impossible de déambuler sans apercevoir sa photo sur le pare-brise d’une voiture, le mur d’un commerce ou d’un poste de police. Lui, c’est Ahmad Shah Massoud, rendu célèbre par son génie tactique et sa résistance acharnée aux talibans qui tentèrent de conquérir sa région natale, la vallée du Panjshir, à 150 km au nord de Kaboul, entre 1996 et 2001. En Afghanistan, il fait l’objet d’un culte officiel, quinze ans après son assassinat par deux terroristes d’Al Qaïda, deux jours avant le 11 Septembre. Ce fils d’officier, diplômé de l’Ecole polytechnique de Kaboul, a été de tous les conflits de son époque, de la résistance à l’occupation soviétique entre 1979 et 1988, à la guerre civile des années 1990.

Son fils Ahmad est d’une autre trempe. A 27 ans, il n’a jamais tiré un coup de feu. Contrairement à son père, il a fait ses études à l’étranger, en Iran, puis en Grande-Bretagne, où il a décroché un diplôme de science politique au King’s College avant d’entrer à l’académie militaire de Sandhurst. Après quinze ans d’expatriation, il a posé ses valises à Kaboul en novembre dernier et s’est aussitôt mis au travail. Avec son cousin Emran, diplômé d’une école d’ingénieur au Canada, et son oncle Hamid de quelques mois son aîné, titulaire d’un diplôme de commerce et d’économie décroché à Abou Dhabi, ils ont repris en main la fondation Massoud créée en 2003. "La construction des bureaux s’est terminée il y a deux semaines. Maintenant, on réorganise les équipes", lance Ahmad Massoud. Il veut réformer les statuts, remettre à plat l’organigramme, bâtir une ONG capable de concrétiser des programmes, avec une transparence dans les comptes. Ahmad Massoud passe son temps en réunion avec de jeunes Afghans. Dans son bureau aux murs bordés de canapés en cuir, sous le regard du père dont les photos trônent sur la bibliothèque, un groupe de quatre hommes d’une vingtaine d’années, veste et coupe de cheveux à la mode, lui expliquent comment réorganiser sa comptabilité. "Ce sont eux qui vont nous fournir les logiciels pour enregistrer les rentrées et les sorties d’argent, inscrire les nouveaux membres, gérer la paie des salariés", explique le cousin Emran.