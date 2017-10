Le parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de l’apartheid, l’African National Congress (ANC), est en crise. En décembre, une grande conférence élira le nouveau chef du parti, qui sera son candidat en 2019 pour la présidentielle. Mais, alors que Jacob Zuma ne peut pas se présenter à un troisième mandat, on est loin du consensus autour de son successeur.

Les scandales à répétition qui ont touché le président sud-africain ont attisé les divisions au sein de l’ANC, entre les pro et les anti-Zuma. L’ancien mouvement de la lutte anti-apartheid ne jouit plus de la même popularité qu’à l’époque de Mandela. Il a essuyé un revers cinglant lors des élections locales d’août 2016, où le parti a perdu le contrôle d’une série de municipalités emblématiques, comme Johannesburg et Pretoria. L’ANC espère prendre un nouveau départ après la conférence de décembre, où sont conviés des milliers de délégués de toutes les provinces, mais elle sera mouvementée.

Le vice-Président ou l’ex-épouse ?

Difficile d’évaluer les soutiens dont bénéficient les candidats dans la course à la succession. Deux favoris émergent pour l’instant : Cyril Ramaphosa, l’actuel vice-Président, et Nkosazana Dlamini-Zuma, ancienne présidente de la Commission de l’Union africaine et ex-épouse du chef de l’Etat.