Akon, le rappeur mondialement connu, et des investisseurs chinois se sont réunis pour offrir la somme d'un milliard de dollars à l'aide au développement en Afrique. "Les gens ont besoin d'électricité, d'eau courante et d'infrastructures", a expliqué le Sénégalais sur les ondes de Virgin Radio.

"Nous avons de grands projets", explique la star qui souhaite être plus sobre qu'avant. "Plus de Lamborghini, plus de bijoux", Akon a décidé de se consacrer à ceux qui en ont besoin.

Un beau geste de solidarité.