La conférence d’Astana est le fruit du retour de la totalité de la ville d’Alep dans le giron de l’Etat syrien. C’est là, dans la deuxième ville de Syrie, que sont apparues au grand jour les "manipulations" du récit médiatique dominant de la guerre en Syrie, comme le pointe le sociologue et politologue Rudolf el Kareh, un spécialiste du Moyen-Orient régulièrement consulté par les institutions européennes. Pour lui, la plupart des grands médias d'Occident ont été littéralement "enrôlés" dans la guerre, en relayant le "récit dominant", conforme aux intérêts et aux stratégies de certains Etats, et pétri de "désinformation".

La récupération de la totalité d’Alep par l’Etat syrien, fin décembre, constitue un tournant dans la guerre en Syrie. Pas seulement sur le plan militaire, mais au niveau du récit médiatique.

Il est grand temps de regarder la réalité en face. Il y a eu, de la part d’un groupe d’Etats aux systèmes de valeurs opposés, une manipulation de l’information, et une présentation des réalités dans un récit destiné à servir leurs intérêts et leurs stratégies. Comme toutes les manœuvres déployées dans ce cas de figure, les outils classiques de la propagande ont été mobilisés et notamment la désinformation, la diabolisation et les clichés manichéens. Les groupes terroristes affiliés à Daech et Al Nosra (aujourd’hui Fateh Al Cham, soit Al Qaïda, Ndlr), ainsi que leurs clones ont été présentés comme de sympathiques "insurgés" et comme des "rebelles". Sans oublier l’occultation de l’identité de leurs parrains et de leurs commanditaires. Une formidable machine agissant comme un rouleau compresseur a été mise au service de cette stratégie. L’apogée de ces artifices a accompagné la bataille de libération des quartiers de la ville d’Alep tenus depuis 2012 par Al Nosra et ses clones sous la direction de QG où opéraient des officiers appartenant aux services de divers pays, limitrophes ou non, selon le dispositif de "leading from behind", le "commandement en retrait". Le cas des "casques blancs", avec leur visage de Janus, à la fois figures virtuelles de l’humanitaire médiatisé et combattants d’Al Nosra organisés par un ancien membre des services britanniques, en a été un exemple caricatural. Aujourd’hui le récit fictionnel s’est littéralement fracassé contre le réel.

Selon vous, les médias ont été enrôlés dans la guerre ?

C’est l’évidence. Et ce n’est pas nouveau. Souvenez-vous que lors de la guerre d’invasion de l’Irak. Le Pentagone a inventé une nouvelle forme de journalisme, le journalisme "embedded", c’est-à-dire "embarqué". Embarqué dans quoi ? Dans le même véhicule que le soldat, et dans la narration autorisée de l’événement. Comment un journaliste mis dans une telle "position" pourrait-il adopter une autre posture que d’empathie avec le militaire risquant sa vie et, dès lors, inscrire son récit dans une dimension autre que celle voulue par la stratégie politico-militaire ? Ce n’est plus là du journalisme.