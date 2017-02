On avait un temps imaginé que le Kremlin laisserait Alexeï Navalny prendre part à l’élection présidentielle de 2018. La participation de l’opposant n°1 à Vladimir Poutine aurait donné un vernis de crédibilité à la réélection du président russe. Elle aurait aussi pu susciter un regain d’intérêt pour la chose publique, que sont incapables d’insuffler les opposants de la vieille garde traditionnelle, les inoffensifs Vladimir Jirinovsky, Guennadi Ziouganov et Sergei Mironov. Mais les stratèges du Kremlin, qui avaient sérieusement pensé à cette option pour dramatiser le scrutin et doper le taux de participation, auraient abandonné l’idée.

Alexeï Navalny, 40 ans, vient de voir ses ambitions présidentielles douchées par une fort opportune condamnation à cinq ans de prison avec sursis pour détournement de fonds. Evidemment, le remuant avocat dénonce un procès monté de toutes pièces ; évidemment, il fait appel de la décision du tribunal de Kirov ; évidemment, il reste déterminé à défier Vladimir Poutine sur le terrain électoral l’an prochain. Son sort n’est cependant pas entre ses mains, ni même vraiment entre celles de la justice.

La Constitution permet à tout qui ne croupit pas en prison de faire campagne, mais la loi électorale impose aux candidats qui auraient été condamnés pour "crimes graves" d’avoir purgé leur peine. Tout est désormais question d’interprétation juridique, probablement teintée de considérations politiques.