Un homme a blessé légèrement 8 personnes à coups de couteau samedi à Munich en Allemagne en les attaquant au hasard dans la rue avant d'être interpellé, a indiqué la police, qui exclut toute piste terroriste.





L'auteur présumé, âgé de 33 ans et déjà connu des forces de l'ordre pour des faits de violence et de vol, semble souffrir de "troubles psychiques", a indiqué lors d'une conférence de presse le directeur de la police de Munich, Hubertus Andrä, ajoutant que tout danger était désormais écarté.

"Il n'y a plus de doute que la personne interpellée" en fin de matinée, environ trois heures après les agressions, "est bien l'auteur des faits", a-t-il ajouté.

L'homme est resté jusqu'ici muet devant les policiers et son mobile reste inconnu.

Mais en l'état actuel de l'enquête, l'affaire semble relever du droit commun. "Absolument aucun élément" ne plaide en faveur d'un acte terroriste, politique ou religieux, a insisté le chef de la police.

Au total, l'homme a blessé avec son couteau huit personnes frappées au hasard dans la rue et qui présentent de "légères blessures" : un enfant de 12 ans, six hommes et une femme, a précisé M. Andrä.

Six des victimes sont de nationalité allemande, une autre est italienne et la dernière roumaine.

Elles ont pour la plupart subi des coupures superficielles et une d'elles a été frappée, selon la police.

Décrit comme corpulent, le suspect a agressé ses victimes en six endroits distincts dans un secteur situé à l'est du centre-ville de Munich. Il roulait alors à vélo, portant un sac à dos avec à l'intérieur un tapis de sol isolant pour le camping.

Repéré finalement après une opération de police de grande ampleur par les forces de l'ordre à quelques kilomètres des lieux des attaques, il a d'abord tenté de fuir, avant de se laisser interpeller sans opposer de résistance.

Les agressions ont eu lieu vers 06H30 GMT dans les environs de la Rosenheimer Platz.

Pendant quelques heures, avant l'arrestation, un vent de panique a commencé à souffler à Munich et la police a appelé les habitants à rester chez eux.

La capitale de Bavière, dans le sud du pays, a été le théâtre en juillet 2016 d'une tuerie provoquée par un adolescent germano-iranien déséquilibré qui avait tué neuf personnes dans un centre commercial avant de se suicider.