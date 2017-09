International Les élections allemandes vont se dérouler ce dimanche. Parmi les thèmes qui ont compté pendant la campagne, il y a bien évidemment l'immigration alors que le pays a accueilli deux millions de réfugiés et de migrants en 2015. Un chiffre du New York Times qui a publié un documentaire sur ce thème:





"Me sauver avant de mourir"

Dans cette vidéo de 14 minutes, les journalistes du média américain ont suivi le destin de Mohammed Youssef "Abode" Targi, jeune réfugié qui a fui la violence dans son pays: la Libye.

"On était 14 dans ma famille, on vivait dans la même maison. La vie était simple, c'était bien et après la révolution a éclaté. J'ai reçu un coup de téléphone me disant que mon frère était mort. J'ai perdu mon père aussi et mon plus jeune frère. Il jouait au foot avec les voisins et il a pris une balle dans la tête. J'ai été touché deux fois quant à moi. On rigolait, on jouait, on faisait de la musique au coin de ma rue. Soudain une voiture a déboulé et ils ont commencé à nous tirer dessus. J'ai reçu deux balles dans les jambes et je suis tombé. C'est pourquoi ma mère m'a dit de partir. Pour que je puisse me sauver avant de mourir."

© PRINT SCREEN NEW YORK TIMES (De gauche à droite, le grand frère d'Abode, son petit frère et son père, tous les trois décédés)





Après la traversée de la Méditerranée et son arrivée en Allemagne, il y a les espoirs d'avant qui s'évaporent rapidement. Seul, Abode vit dans un centre d'accueil. En attendant l'asile, il ne peut ni étudier ni travailler. Une situation qui attriste Rotenda "Roni" Fattah, venu de Syrie avec sa famille et qui a obtenu, lui, le statut de résident. "Pour moi ce n'est pas compliqué. Abode est un bon enfant. Certaines personnes ne pensent pas ça", explique son meilleur ami.





Un article du Bild

Car dans la ville saxonne de Bautzen où les deux copains vivent, des conflits entre les néonazis et les jeunes demandeurs d'asile ont éclaté à plusieurs reprises. Un centre d'accueil pour migrants a même été incendié sous les cris de joie des badauds.

"On a été attaqué avec des bouteilles, avec des chaînes. Ils nous ont attaqués avec l'intention de nous tuer. J'ai couru, j'ai fermé les yeux. Au fond de moi, je pensais que j'étais fini. J'allais tomber et mourir."

Depuis la Une du Bild avec le titre: "Voici le leader des réfugiés émeutiers" et une photo de lui tenant une arme, il est devenu une cible privilégiée.

© PRINT SCREEN NEW YORK TIMES (L'article sur Abode dans le Bild le 21 septembre 2016)





Voici sa version des faits. "Les néonazis ont trouvé une photo de moi datant de 2012 avec une arme. Ils l'ont partagée sur Facebook et sur Youtube. Cette photo date du mariage de mon voisin en Libye. C'était pour le fêter. Certains d'entre nous ont tiré, d'autres avaient des feux d'artifice.Tout le monde dit que je suis un terroriste. J'ai arrêté d'aller la police, ils n'ont rien fait. Je me protège seul désormais. Maintenant, si quelqu'un frappe je réponds."

Abode n'a pas été condamné et plusieurs charges contre lui ont été abandonnées. Après un nouveau clash en août dernier avec les militants, les autorités locales ont décidé de le transférer dans une ville périphérique.





Menace de se suicider

Désespéré, Abode a menacé de se jeter du toit d'un centre de demandeurs d'asile. Après cinq heures de négociations, il en a finalement été empêché avant d'être interné dans un centre psychiatrique. Aujourd'hui, il est sorti mais est interdit de vivre dans la ville et attend toujours de savoir s'il sera renvoyé chez lui.

© PRINT SCREEN NEW YORK TIMES (Adobe prêt à se jeter dans le vide)





"J'ai peur, je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux travailler et aider ma famille. Je veux des papiers comme ça je pourrais étudier et travailler", assure-t-il. Lorsque son ami lui avait demandé trois mois avant cet incident ce qu'il pouvait faire pour l'aider, Abode n'avait pas trouvé. "Personne ne peut m'aider. Je suis un jeune homme et je ne connais pas grand chose de ce monde. Je suis perdu. Perdu..."