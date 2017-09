A une semaine des élections législatives, l'intervention d'une femme de ménage lors d'une émission télévisée avec Angela Merkel relance le débat sur la précarité en Allemagne. La chancelière continue cependant à faire la course en tête.

(...)

"Il est honteux que, dans l’un des pays les plus riches du monde, des retraités aient juste assez d’argent pour rester assis chez eux et ne puissent rien se permettre !" En direct, face à la chancelière Angela Merkel, Petra Vogel, syndicaliste et femme de ménage, était très remontée. Son intervention contre la précarité en Allemagne, lors d’un débat télévisé avec la candidate CDU, a été très relayée sur les réseaux sociaux.

Dans la dernière ligne droite de la campagne pour les élections du 24 septembre, le thème de la pauvreté des personnes âgées remonte vers le devant de la scène, porté surtout par Die Linke à gauche et l’AfD à l’extrême droite.

Petra Vogel a en tout cas bataillé ferme pour imposer son point de vue face à une chancelière déstabilisée. Employée par le service de nettoyage d’un hôpital à Bochum, dans l’ouest de l’Allemagne, elle gagne à 51 ans 10,23 euros de l’heure pour une tâche physiquement éreintante. Quand elle prendra sa retraite, elle touchera 656 € par mois "avant d’avoir payé l’assurance sociale".