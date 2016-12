Le comte Albrecht d’Egloffstein, époux de l’héritière du comté de Pappenheim, en Bavière, vit des démêlés incessants avec sa commune. Depuis des années, il fait restaurer le nouveau château aux frais du contribuable sans respecter les normes de protection des monuments historiques. L’homme est même soupçonné d’avoir détourné des fonds. Début novembre, le conflit s’est envenimé. La commune a refusé de lui accorder une nouvelle aide pour des travaux qui n’avancent pas. Contrairement à ce qui a été convenu, le comte n’a toujours pas commencé la restauration de la façade du nouveau château datant de 1800.

Uwe Sinn, bourgmestre social-démocrate, aimerait savoir ce que le comte a fait des 320 000 € que lui ont déjà versés l’Etat fédéral, la Bavière et la commune. Le comte a déjà obtenu, par ailleurs, 670 000 € du fonds d’indemnisation de l’Office bavarois d’entretien des monuments. De surcroît, la fondation de la Bavière, qui évite d’accorder des aides financières pour des demeures non accessibles au public - comme pour le château de Pappenheim -, a elle aussi versé 200 000 €.

Au total, les pouvoirs publics subsidient 1,3 million de l’assainissement du château sur un budget de 1,8 million.

Dissensions

Dans le nouveau bras de fer, le bourgmestre n’entend pas céder : "Il faut respecter les accords et tout le monde doit être traité de la même manière." Une fermeté qui contraste avec l’attitude de certains conseillers communaux prêts à composer. La municipalité a d’autres raisons de se plaindre : le mur du château menace de s’effondrer et est soutenu par une construction de soutien en bois de 150 mètres de long, qui empiète sur le territoire communal. Cela vaut aussi pour une haie. De plus, le comte a fait déverser des gravois dans la nature. Bref, il s’arroge tous les droits.

L’homme, âgé de 70 ans, bénéficie des plus hautes protections : longtemps il a conseillé le gouvernement CSU en tant que vice-président du conseil bavarois d’entretien des monuments. Comment un homme doté d’un doctorat en histoire de l’art et détenteur de plusieurs prix des monuments historiques peut-il se comporter de telle façon ? La "Süddeutsche Zeitung" l’a surnommé le "comte Ego". Son comportement est d’autant plus étonnant que le nom de Pappenheim a une excellente réputation. Dans tout le monde germanophone on connaît la phrase de la tragédie "Wallenstein" de Schiller, où le généralissime impérial Wallenstein loue le maréchal Pappenheim, commandant d’un régiment de cuirassiers, en disant : "Je connais mes Pappenheimer", sous-entendu : j’ai confiance en eux.