Allemagne: Les populistes visent les déçus

Un centre piétonnier pavé pimpant, des maisons à colombage repeintes de frais et du design dans toutes les vitrines : la ville de Schwerin, où la droite populiste pourrait arriver deuxième aux élections régionales dimanche, donne le change. Le dernier meeting de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), le parti anti-immigration, s’est tenu jeudi devant le splendide château des ducs de Mecklembourg, qui abrite désormais le parlement régional. Une petite foule d’une centaine de personnes est venue écouter religieusement les candidats.

Le message est clair : oui aux "vrais demandeurs d’asile qui fuient la guerre", halte à la "porte ouverte" à tous les immigrés qui se sont "engouffrés dans la brèche" ouverte par Angela Merkel, explique Petra Federau, candidate de la ville. Posant sur ses affiches électorales à cheval et col claudine, elle plaide pour que les "aides sociales aillent à ceux qui en ont vraiment besoin".

Connue aussi dans la région pour diriger une société d’escort-girls, Frau Federau marque les contradictions d’un parti qui ratisse large. L’Alternative pour l’Allemagne a été créée en 2013 en surfant sur une vague d’euroscepticisme face à la crise de l’euro. Il élargit désormais son électorat en plaçant le thème des réfugiés au centre du débat politique.

Il n’y a guère que 2 % d’étrangers en Meklembourg-Poméranie occidentale, reconnaît Klaus Peterson, venu en renfort de Berlin, mais justement, "il est encore assez tôt pour faire quelque chose". "Nous avons plus d’un million de réfugiés en Allemagne et déjà 3 millions de chômeurs, nous ne pourrons pas intégrer tous ces gens. Ils vont forcément disparaître dans un système clandestin", enchaîne Sandro Taumer. Personnel soignant dans la région, il dit bien voir "comment les gens abusent du système social". Pendant qu’il parle, Elfi, petite blonde retraitée, bouillonne. La chancelière "Merkel a décidé seule. Maintenant c’est aux autres de balayer le chaos et au peuple de payer. Ça me met en rage", lance-t-elle.

La peur d’être encore perdant

Alors que les voiliers glissent lentement sur le lac de Schwerin en toile de fond, les discours tonnent à la tribune. "Nous sommes le peuple", lance l’orateur, reprenant un slogan qui a marqué la chute du mur de Berlin en 1989.

Dans cette région de Mecklembourg-Poméranie occidentale qui a été la plus pauvre de l’Allemagne communiste, l’AfD joue sur les peurs d’un retour en arrière. Le rejet des étrangers vient de loin ici, analyse Silke Gajek, députée régionale écologiste. "Les gens ont dû tout recommencer à zéro après la réunification. Ils ont peur d’être de nouveau perdants."

L’AfD rallie au passage les électeurs conservateurs de l’Union chrétienne-démocrate (CDU). "Je suis passée de la CDU à l’AfD parce que je pense qu’il faut fixer des limites. Dire comme Geert Wilders aux Pays-Bas que, quand c’est assez, c’est assez", commente Birgit Weissmann, venue de la Bavière pour soutenir les troupes du Meklembourg. "Ici, c’est encore une espèce de paradis, mais chez nous c’est le chaos avec tous ces gens qui arrivent sans passeport. On ne sait plus d’où ils viennent…", lance-t-elle. Désormais, "la CDU a perdu les classes moyennes et l’AfD les récupère", analyse-t-elle.

Sandro Hersel porte fièrement le drapeau régional et le T-shirt de l’AfD, pendant qu’à la tribune, le "parti des dinosaures" est fustigé sous les applaudissements. Lui aussi a quitté la CDU parce qu’elle "s’est égarée". Mais l’immigration n’est "pas la seule question pour le Meklembourg". Selon ce comptable d’une trentaine d’années au visage balafré, "la sécurité est essentielle. Il faut plus de policiers formés pour protéger les citoyens".

Le fief d’Angela Merkel

Leif-Erik Holm, tête de liste de l’AfD dans la région, espère bien en tout cas récupérer les déçus de la démocratie chrétienne. L’Alternative, avec 22 % des intentions de vote, devance actuellement la CDU dans les sondages, juste derrière les sociaux-démocrates du SPD. Lors des régionales de mars dans trois Länder, l’AfD avait fait plus que les scores annoncés, avec 24 % des voix en Saxe-Anhalt notamment. Cette fois, "il faut faire mieux" et "mobiliser les abstentionnistes", espère Leif-Erik Holm.

Pour Angela Merkel, ce serait en tout cas un revers cuisant. C’est dans cette région qu’elle a fait ses classes politiques en dirigeant la CDU locale de 1993 à 2000. C’était juste avant son ascension politique jusqu’au gouvernement.