Passera ? Passera pas ? Le suspense est complet avant ce scrutin en Basse-Saxe, au Nord de l’Allemagne : les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates sont au coude-à-coude avec environ 33 % des intentions de votes. Or le scrutin dans cette région qui balance depuis des décennies entre la droite et la gauche sera un test national à la fois pour la future coalition d’Angela Merkel et pour l’avenir politique du leader défait du SPD, Martin Schulz.