Le conducteur du véhicule qui a foncé dans la foule samedi à Münster, en Allemagne, s'est suicidé, a annoncé la police locale.

Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées après qu'un van a foncé dans un petit groupe de personnes dans le centre-ville de Münster, situé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avait indiqué auparavant la police sur Twitter. "Le conducteur s'est tué lui-même par balle", a dit à l'AFP une porte-parole de la police, qui a précisé qu'il y avait au moins trois morts et qu'une trentaine de personnes avaient également été blessées, dont six sont en danger de mort.

Selon l'édition en ligne du Spiegel, les autorités allemandes considèrent à ce stade qu'il s'agit d'un attentat. Mais la police n'a pas confirmé les informations relayées par Der Spiegel. "Pas de spéculations", s'est contentée d'indiquer jusqu'ici sur Twitter la police de Rhénanie du Nord-Westphalie, grand Etat régional industriel dans lequel se trouve Münster.

La police a également appelé les habitants de cette ville à éviter le centre pour laisser les secours mener leur opération.

Des images diffusées à la télévision allemande montraient plusieurs véhicules de police et de pompiers stationnés dans le centre de cette ville de plus de 300.000 habitants.

Des policiers, dont l'un lourdement armé, étaient stationnés devant des banderoles de sécurité, selon des images de la chaîne n-tv. La police a également appelé sur Twitter les habitants à éviter le centre pittoresque de cette ville fréquenté par de nombreux cyclistes.

L'Allemagne avait été frappée par un attentat à la voiture bélier en décembre 2016 sur un marché de Noël, qui avait fait 12 morts et fut revendiqué par l'organisation Etat islamique (EI).

Son auteur, le Tunisien Anis Amri avait été tué quelques jours plus tard près de Milan.