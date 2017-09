Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a dénoncé samedi la réaction de Berlin à l'arrestation en Turquie de deux citoyens allemands soupçonnés de liens avec le putsch manqué de juillet 2016, selon les médias locaux.

"Quand nous arrêtons (un putschiste), l'Allemagne commence par s'indigner. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ?", a lancé M. Cavusoglu, cité par l'agence progouvernementale Anadolu. "C'est aussi un citoyen turc, mais elle demande: +Pourquoi vous arrêtez mon citoyen?+".

Le ministère allemand des Affaires étrangères a dénoncé vendredi l'arrestation en Turquie pour des "raisons politiques" de deux de ses ressortissants, portant à douze le nombre d'Allemands que Berlin considère comme des détenus politiques dans ce pays.

Selon l'agence privée Dogan, il s'agit de deux Allemands d'origine turque, interpellés à l'aéroport d'Antalya (sud-ouest) pour des liens présumés avec le putsch du 15 juillet 2016. Dogan ne précisait pas s'ils avaient la nationalité turque, comme le laisse entendre M. Cavusoglu.

"S'il est impliqué dans le putsch manqué, s'il l'a soutenu, pourquoi est-ce que vous le protégez ?", a poursuivi le chef de la diplomatie turque, s'exprimant lors de célébrations de la fête musulmane du sacrifice (Aïd al-Adha) dans le sud de la Turquie.

La chancelière allemande Angela Merkel a estimé vendredi que ces d'arrestations étaient "dans la plupart des cas sans fondement" et "n'ont rien à voir avec nos principes de l'Etat de droit".

Les relations entre Berlin et Ankara se sont largement dégradées depuis le coup d'Etat manqué, imputé par Ankara au prédicateur Fethullah Gülen, qui nie les faits.

L'Allemagne a condamné fermement les purges d'une ampleur sans précédent lancées par le pouvoir contre les partisans présumés du mouvement Gülen. Ankara accuse pour sa part Berlin de faire preuve d'indulgence envers des "terroristes", en abritant des séparatistes kurdes et des putschistes présumés.

En août, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les Turcs d'Allemagne à ne voter ni pour le parti chrétien-démocrate (CDU) d'Angela Merkel, ni pour le Parti social-démocrate (SPD), ni pour les Verts, lors des législatives de septembre, qualifiant ces partis d'"ennemis de la Turquie".

L'Allemagne, qui compte quelques 3 millions de personnes d'origine turque dont environ la moitié peut voter, a dénoncé une ingérence inacceptable.





Manifestation à Bruxelles pour Nuriye et Semih à l'approche de leur procès en Turquie

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées samedi de 15h00 à 17h00 place de la Monnaie à Bruxelles, en solidarité avec Nuriye Gülmen et Semih Özakça, deux professeurs turcs en grève de la faim depuis 178 jours pour protester contre les purges dans la fonction publique. Le caricaturiste Ismail Dogan a esquissé à la craie les portraits des deux enseignants sur le sol. Le dessin a été entouré d'un coeur formé avec des fleurs de camomille, qui sont le symbole de leur combat. Des manifestants portaient des masques à leur effigie et arboraient leurs photos. Ces manifestations de soutien sont organisées par le comité belge pour la levée de l'état d'urgence en Turquie, de manière hebdomadaire à Bruxelles depuis deux mois.

Les deux enseignants licenciés sont entrés en résistance avec l'objectif de réintégrer leur travail. Au 75e jour de leur grève de la faim, ils ont été mis en prison. Ils sont accusés de terrorisme. Leur procès s'ouvrira le 14 septembre prochain à Ankara.

"S'ils n'étaient pas en résistance, ils auraient été oubliés parmi les dizaines de milliers de victimes de purge et de prisonniers politiques", remarque Bahar Kimyongür, un des organisateurs du rassemblement. "Vu la vacuité du dossier, on espère une relaxe dès la première audience, mais ce procès est politique et ils sont jugés pour avoir commis le crime de lever la tête. (...) On a aussi l'expérience de victoires judiciaires obtenues grâce à la médiatisation".

Les membres d'une mission d'observation, qui partira de Belgique pour assister au procès, s'exprimeront le jeudi 7 septembre au Press Club Europe à Bruxelles.