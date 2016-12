Après l’agitation des dernières semaines, le calme est revenu sur la colline d’Amona. Pour y accéder depuis la colonie d’Ofra en contrebas, il faut monter par une route goudronnée. Là-haut, des dizaines de maisons préfabriquées, des chèvres dans un enclos, un verger d’olivier. Plus loin encore, une école et un terrain de jeu. Rien ne laisse présager un prochain départ.

Le chant d’un muezzin d’un village palestinien voisin résonne dans le silence matinal. Après le dernier accord trouvé avec le gouvernement israélien, les jeunes opposants (non-résidents) à l’évacuation et les journalistes ont déserté les lieux. Le conseil d’Amona, dans le centre de la Cisjordanie, a sommé ses résidents de ne répondre à aucune interview désormais.

Une seule finalement se prête au jeu. Sarah Frank a les yeux clairs, un foulard enroulé sur la tête. Elle et son mari se sont installés ici après leur mariage il y a quinze ans. "Il n’y avait rien avant", commence-t-elle. Après quatre premières années dans une caravane, ils ont construit leur maison, une bicoque de plain-pied en bois pour loger leurs neuf enfants. "Ici, on sent l’appel de la terre", reprend-elle, avant de décrire leurs conditions de vie et le climat rude à 907 mètres d’altitude. Mais cela ne leur fait pas peur : "Nous sommes forts. Dieu nous a envoyés ici. Et nous sommes tous ensemble." Perché sur autre colline à quelques kilomètres à vol d’oiseau, un poste militaire de surveillance.

Des colons prêts à en découdre

...