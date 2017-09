La chancelière allemande Angela Merkel a critiqué vendredi les montants atteints par les transferts lors du dernier mercato estival de football et s'est dite favorable à l'instauration par les instances internationales de règles plus strictes.

"Je vois les développements financiers dans le football professionnel avec un oeil aussi critique que beaucoup d'autres. De telles sommes sont incompréhensibles pour le commun des mortels", a affirmé Mme Merkel dans une interview au quotidien régional Mittelbayerische Zeitung.

Selon Angela Merkel, la Fifa et l'UEFA devraient "à nouveau ajuster les règles" concernant les transferts afin de "garder un plus grand équilibre sportif" entre les clubs, au risque sinon de voir les sommes "grimper de plus en plus".

Le dernier mercato estival, qui s'est clôturé le 31 août, a été particulièrement spectaculaire avec le transfert à 222 M EUR du Brésilien Neymar de Barcelone au PSG, qui s'est aussi offert pour 180 M EUR Kylian Mbappé, prêté avec option d'achat, ainsi que le transfert d'Ousmane Dembélé du club allemand de Dortmund vers Barcelone pour 105 M EUR (+42 M de bonus maximum).

Ce marché a suscité de nombreuses critiques sur l'inflation des prix dans le football professionnel, ainsi que sur sa durée, beaucoup de clubs se plaignant du fait qu'il soit trop long.

Angela Merkel a tenu ces propos alors qu'elle est en pleine campagne électorale, et favorite pour remporter un quatrième mandat consécutif aux législatives prévues le 24 septembre.