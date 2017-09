Le politologue Marcus Obrecht, de l’Université de Fribourg, analyse la campagne électorale et le succès annoncé de la chancelière Angela Merkel.

Comment expliquer la santé électorale insolente d’Angela Merkel ?

Elle est en effet assez phénoménale. Angela Merkel est très tactique. Sa politique migratoire l’a mise dans une situation compliquée, en 2015 et 2016. Les difficultés n’ont pas été résolues. Son partenaire chrétien-social de Bavière campe toujours sur ses positions, il veut plafonner le nombre de migrants et demandeurs d’asile. Elle l’a toujours refusé mais, depuis janvier, ils se sont mis ensemble en vue des législatives et ont balayé ce désaccord sous le tapis. Cela apparaît comme étant résolu alors que cela ne l’est pas. La stratégie d’Angela Merkel est toujours la même, on peut l’observer à chaque élection : elle embrasse - si j’ose dire - pour mieux tuer. Elle a ainsi occupé le terrain des sociaux-démocrates, ne leur laissant aucune possibilité de se profiler contre elle.

Au risque de ne plus être en phase avec les électeurs de son parti et l’opinion publique au sein de laquelle on observe une droitisation…

Il y a une droitisation, c’est sûr. Les électeurs de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) ne viennent pas seulement des rangs chrétiens-démocrates. Ils viennent aussi du SPD et de Die Linke. Mais ce qui est assez étonnant, c’est que cela ne se traduit pas dans les sondages pour Angela Merkel : elle reste créditée de 38-39 % des voix et ce, après douze années au pouvoir. C’est à peine inférieur à ce qu’elle avait en 2013.

Pour Konrad Andenauer et Helmut Kohl, le quatrième mandat fut celui de trop. Des successeurs à Angela Merkel se profilent-ils déjà ?

Pour le moment, il n’y a personne. Dans le pire des cas, si elle venait à mourir, ce serait Wolfgang Schäuble qui assurerait la relève. Or, il a 75 ans. Elle a toujours su, avec beaucoup d’habileté, décourager ses concurrents, les mettre ailleurs, comme Christian Wulff à la présidence, les cantonner dans les régions ou les faire sortir de l’échiquier politique, comme Roland Koch. Elle a très bien fait cela. En matière de sauvegarde du pouvoir, elle a été très forte. Mais on peut imaginer qu’elle fasse émerger quelqu’un pour lui succéder au cours de son quatrième mandat. Je ne pense en tout cas pas qu’elle abandonnera à la moitié de la législature, comme Konrad Adenauer, qui était trop vieux et qui avait perdu le soutien de la CDU. Sa situation est aussi très différente de celle d’Helmut Kohl, qui accumulait les difficultés sociales et sociétales. Pour Angela Merkel, l’avenir se profile autrement, car les chiffres sont excellents et il est difficile de critiquer quoi que ce soit.