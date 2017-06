Ancienne présidente du FDF, députée européenne pendant de longues années, ministre d’Etat, Antoinette Spaak a fait la connaissance de Simone Veil, dont elle est la contemporaine, sur les bancs du Parlement européen.

“J’ai fait sa connaissance le jour de son élection à la présidence du Parlement, en 1979. J’ai d’emblée eu pour elle une franche vénération et ce sentiment ne m’a jamais quittée. Il ne s’écoule pas de jour sans que je pense à Simone Veil, à l’exemple qu’elle a incarné, au modèle qu’elle a été.”

Au Château Sainte-Anne

La fille de Paul-Henri Spaak se souviendra toute sa vie d’une conférence que Simone Veil donna un soir au Château Sainte-Anne, près de Val Duchesse, à Bruxelles: “Réalisez-vous qu’elle a terminé sa conférence par cette phrase: ‘quand je suis sortie du camp de concentration, j’étais europ éenne’. Dire cela après avoir subi ce qu’elle a subi est tout simplement merveilleux, bouleversant.”

Pour Antoinette Spaak, Simone Veil a été une personnalité exceptionnelle. “Son courage, sa volonté, sa ténacité étaient hors du commun. C’est grâce à eux qu’elle a traversé les épreuves qu’elle a endurées. Celle, terrible, de son séjour dans les camps, dont ne sont pas revenus sa maman, son père et son frère, mais aussi les deuils familiaux, comme la perte d’un fils et celle de son mari, mais encore les attaques odieuses dont elle a fait l’objet alors qu’elle faisait voter la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse. Elle m’en a parlé de façon très personnelle. Elle m’a raconté comment elle et sa famille ont été maltraitées, harcelées, insultées. Mais elle a tenu bon et cette faculté de résistance la décrit parfaitement.”

Une grande joie de vivre

Antoinette Spaak ajoute une dimension peut-être moins connue de la personnalité de Simone Veil et qu’elle a découverte grâce aux relations intimes qu’elle a nouées avec celle qui a disparu vendredi: “C’était une femme remarquable d’intelligence mais c’était aussi quelqu’un qui avait une grande capacité de joie, qui était faite pour le bonheur. Nous avions des fous rires dans les couloirs du Parlement, nous aimions les histoires amusantes, nous ne dédaignions pas de nous moquer gentillement de nos collègues, nous riions volontiers ensemble.”

Une figure comme on n’en fait plus

Quand Simone Veil se rendait à Bruxelles, les deux femmes au caractère bien trempé s’arrangeaient pour se rencontrer. “C’était toujours un plaisir”, confie Mme Spaak pour qui des figures politiques comme Mme Veil ne se rencontrent plus aujourd’hui. “Nous avons vécu, elle a vécu une époque où il était encore possible de faire preuve à la fois de caractère et d’ouverture d’esprit. C’est moins vrai aujourd’hui.”

Ces dernières années, hélas, les contacts entre les deux femmes ont été moins nombreux. “La dernière fois que j’ai téléphoné pour prendre des nouvelles de Simone, sa secrétaire m’a gentillement fait comprendre qu’elle ne se déplaçait plus beaucoup, ne rencontrait plus beaucoup de monde. Cela ne m’a pas éloignée d’elle en pensée. Je le répète: je songe à elle tous les jours. Cela m’a d’ailleurs fait plaisir et du bien que vous ayez recueilli mon témoignage à son sujet...”