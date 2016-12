Depuis les années 30, des archéologues belges fouillaient le site antique d’Apamée en Syrie. La guerre y a mis brutalement fin. Didier Viviers, chef des fouilles, raconte ce qu’il a appris, entre autres grâce à Google. Explications et entretien.





"Pour un archéologue, c’est un massacre", s’émeut Didier Viviers, le responsable des fouilles et, par ailleurs, Pro-Recteur de l’Université libre de Bruxelles. "Parmi les 14 000 trous, quinze peut-être ont permis aux pilleurs de trouver quelque chose. Mais ils ont détruit le plus important pour l’archéologue : le lien entre l’objet et son contexte".

Apamée se trouve à côté de la ville de Qalaat al-Madiq, aux mains de l’opposition au régime de Bachar al-Assad. L’ex-Front al-Nosra figure parmi les groupes qui tiennent cette ville au nord-ouest de Hama. Non loin de là, l’armée syrienne contrôle un check-point.

La dernière mission en 2010

Didier Viviers n’est plus allé à Apamée depuis 2010. La dernière mission, en 2011, avait été annulée "car déjà des problèmes de sécurité se posaient". L’archéologue belge en est donc réduit à regarder des photos satellites sur Google, à visionner des films sur YouTube et à scruter le marché de l’art pour détecter des pièces volées.

C’est grâce aux images de Google qu’il a pu estimer le nombre de trous creusés par les pilleurs. "Le taux de résolution n’est pas extraordinaire, mais on voit le drame", dit-il. "Nous avons repris contact avec le directeur des antiquités de Damas, qui travaille énormément pour sauver le patrimoine syrien. Il dit que c’est un désastre. Quand j’analyse les photos, les zones pillées sont uniquement des zones communales. Ce n’est pas toute la cité d’Apamée. Quand le champ est sur propriété privée, quelqu’un l’a protégé".

On doit ces fouilles belges au roi Albert. Dans son fameux discours de Seraing de 1927, le souverain appela à la création du Fonds national de la recherche scientifique, le FNRS, pour donner un coup de fouet à la recherche dans le pays. Deux grandes expéditions en furent la conséquence : l’Antarctique et Apamée. "C’était, entre les deux guerres, l’époque des grandes fouilles", explique Didier Viviers. "Une question de prestige des Etats. La règle des 50/50 s’appliquait", c’est-à-dire que la mission archéologique qui fouillait pouvait emporter avec elle la moitié de ses trouvailles.

(...)