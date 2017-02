Le président américain Donald Trump n’est pas précisément un europhile convaincu. Il est copain comme cochon avec le Britannique Nigel Farage, anti-européen rabique; il a décrit le Brexit comme "une chose merveilleuse" et dit espérer que le cas britannique fasse école dans l’Union européenne. Autant dire que le vice-président Mike Pence, en visite à Bruxelles (ce "trou à rats" copyright @realDonaldTrump), devait s’attendre à ce que les dirigeants européens lui demandent des explications.

Dimanche soir, le Premier ministre belge Charles Michel a ouvert le bal. "On s’est dit les choses que l’on devait se dire", a déclaré le Premier, après avoir reçu le "number two" américain. "Pas question de permettre la fragmentation de l’Union européenne", a précisé Charles Ier, rappelant au passage qu’en Europe, "la liberté d’expression", "la tolérance" et "les droits de l’homme" sont des valeurs intangibles. A charge du VP Pence de faire passer le message au "Tweeter-in-chief".

Ce matin, c’est par l’autre président Donald, celui du Conseil européen, que M. Pence a été reçu. "Trop de choses se sont produites ces derniers mois dans votre pays et dans l’UE; et trop d’opinions nouvelles, et parfois surprenantes ont été exprimées à propos de nos relations - et de notre sécurité commune - pour que nous prétendions que les choses sont telles qu’elles étaient auparavant" , a souligné M. Tusk au début de la conférence de presse commune. Ça, c’est dit. Le Polonais a précisé qu’il avait demandé à Mike Pence si Américains et Européens étaient bien sur la même longueur d’onde concernant trois sujets : un ordre international basé sur le droit; l’engagement américain au sein de l’Otan et le soutien univoque des Etats-Unis envers une Europe unie. "Le vice-président Pence m’a répondu trois fois oui", s’est félicité M. Tusk. En réponse, M. Pence a exprimé, "au nom du président Trump, le ferme engagement des Etats-Unis de poursuivre la coopération et le partenariat avec l’Union européenne". Et oui, Américains et Européens "partagent le même héritage et les mêmes valeurs : promouvoir la paix et la prospérité à travers la démocratie, la liberté et l’Etat de droit". Lisez sur ses lèvres : "L’engagement des Etats-Unis envers l’Union européenne est inébranlable et durable."

Alors, rassurés ?

Un peu plus tard, de l’autre côté du rond-point Schuman, lors d’une autre conférence commune, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, s’est réjoui que Mike Pence "ait choisi l’Europe comme destination de sa première visite à l’étranger". M. Juncker a évité à son hôte l’embarras de répondre à une question de notre consœur de "Politico" concernant la démission du conseiller pour la sécurité nationale, Michael Flynn. Celui-ci avait négligé d’informer M. Pence qu’il avait discuté avec des diplomates russes des sanctions américaines pendant la période de transition présidentielle. "Madame, nous sommes dans une maison où l’on cultive les bonnes manières", a évacué le Luxembourgeois, décidément très prévenant.