L'annonce de Donald Trump de retirer les troupes américaines a suscité pas mal de réactions, mais que comptent prendre comme décision les autres puissances mondiales concernant l'occupation du pays du Moyen-Orient ?

Provoquant la surprise, le président américain Donald Trump a estimé mercredi que l'heure était venue de ramener "à la maison" les soldats américains déployés en Syrie pour lutter conte le groupe Etat islamique.

Quelque 2.000 soldats américains sont actuellement dans le nord de la Syrie, essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre le groupe EI et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux jihadistes.

"Maintenant, nous avons gagné, il est temps de rentrer", a lancé le locataire de la Maison Blanche dans une courte vidéo postée sur son compte Twitter.

Le groupe Etat islamique est loin d'être vaincu, estime Londres

Le groupe jihadiste Etat islamique en Syrie est loin d'être vaincu, a estimé le ministère britannique des Affaires étrangères, contrairement à ce qu'a affirmé le président américain Donald Trump en annonçant le retrait unilatéral des troupes américaines stationnées dans le pays.

Sur Twitter, le secrétaire d'Etat britannique à la Défense, Tobias Ellwood, a exprimé sa désapprobation. "Je ne suis pas du tout d'accord. Cela s'est transformé en d'autres formes d'extrémisme et la menace reste très présente", a-t-il dit mercredi.

Le quotidien The Times affirme jeudi que Londres n'avait pas été prévenu en avance de la décision de Donald Trump.

"La coalition internationale contre Daech a fait d'énormes progrès. Depuis le début des opérations militaires, la coalition et ses partenaires en Syrie et en Irak ont repris une vaste majorité du territoire de Daech et d'importantes avancées ont été enregistrées au cours des derniers jours dans la dernière zone de l'est de la Syrie occupée par Daech", a réagi un porte-parole du ministère dans un communiqué.

"Mais il reste beaucoup à faire et nous ne devons pas perdre de vue la menace qu'ils posent. Même sans territoire, Daech demeure une menace", a-t-il ajouté.

Le ministère a indiqué que le Royaume-Uni restait "engagé dans la coalition internationale et sa campagne pour priver Daech de territoire et assurer sa défaite durable". Le pays participe aux frappes aériennes menées par la coalition.

La France "reste" militairement engagée

La France "reste" militairement engagée en Syrie, a déclaré jeudi la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, après l'annonce du retrait des troupes américaines stationnées dans le pays en guerre.

"Pour le moment, nous restons en Syrie", a déclaré la ministre sur la chaîne d'information en continue CNEWS, interrogée sur le retrait américain.

Entretien entre la Turquie et l'Iran

Les présidents turc et iranien, dont les pays sont des acteurs clés en Syrie, ont entamé jeudi à Ankara des entretiens portant notamment sur le conflit qui ravage ce pays, au lendemain de la décision de Washington d'en retirer ses troupes, a constaté l'AFP.

La rencontre entre le Turc Recep Tayyip Erdogan et l'Iranien Hassan Rohani, qui se déroule à la présidence turque à Ankara, avait été programmé avant l'annonce du retrait américain. Celui-ci laisserait les coudées franches sur le terrain en Syrie aux forces appuyées par la Russie et l'Iran d'un côté et la Turquie de l'autre.

L'Iran est avec la Russie un allié du régime de Damas, alors que la Turquie soutient une partie des rebelles en lutte contre le président syrien Bachar al-Assad.

Les trois pays sont les parrains du processus dit d'Astana censé aboutir à un règlement politique du conflit syrien et qui a éclipsé les négociations menées sous l'égide de l'ONU.

L'entrevue Erdogan-Rohani survient en outre sur fond de menaces turques de mener une nouvelle offensive dans le nord de la Syrie contre la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG), alliée de Washington dans la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique mais considérée comme un groupe terroriste par Ankara.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a affirmé jeudi que son pays travaillait "d'une manière intense" au sujet de la présence des YPG dans le nord de la Syrie, notamment dans la ville de Minbej et la région située à l'est de l'Euphrate.

"En temps et lieu voulus, ils seront enterrés dans les fosses qu'ils creusent", a-t-il dit, cité par l'agence étatique Anadolu.

Une conférence de presse est prévue à l'issue des discussions entre MM. Erdogan et Rohani.

Les Kurdes réagissent également et craignent une reconstruction de l'EI

Le retrait des troupes américaines de Syrie annoncé par le président Donald Trump donnera la chance au groupe Etat islamique (EI) de se reconstruire, a prévenu jeudi une force dominée par les Kurdes qui combat les jihadistes sur le terrain.

"Cela aura un impact négatif sur la campagne antiterroriste" menée contre l'EI, ont déclaré dans un communiqué les Forces démocratiques syriennes (FDS), principales partenaires de la coalition internationale antijihadistes menée jusque-là par les Etats-Unis.

"Cela offrira au terrorisme (...) une opportunité de se reprendre et de lancer une (nouvelle) campagne dans la région", est-il encore indiqué.

Les FDS, aux côtés de la coalition internationale, continuent de combattre les jihadistes du groupe EI dans leurs dernières poches de l'est de la Syrie.

Les Kurdes du nord de la Syrie sont en outre sous la menace d'une nouvelle offensive militaire de la Turquie voisine, alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé lundi de "se débarrasser" de la milice YPG, épine dorsale des FDS.